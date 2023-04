Basta ya, trátame bien

Lo que sigue es real y no es para bromas. El viernes tuve la suerte (ya entenderán el porqué) de asistir al encuentro con Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto y víctima del acoso escolar en su infancia y juventud. Iñaki se dedica en la actualidad a contar su experiencia a chavales, docentes y a quien quiera escucharlo por las distintas provincias de Castilla y León y por otros territorios de España. El encuentro con Iñaki se celebró en el campus Viriato de la capital. Y diré que los modos de contar y de transmitir sus vivencias, la dureza de los relatos, la manera de dirigirse a los chavales de 12 y 13 años para que prestaran atención, las actividades que realizó con ellos, etc., me han dejado tocado. No sé si ustedes conocen la historia de nuestro protagonista. Iñaki, cuando era un chaval, destacaba por algo que marcaría profundamente el infierno que tuvo que vivir: su estatura. La fotografía que iba mostrando en su intervención siempre era la misma: un equipo de chavales del colegio que jugaban al baloncesto. Y entre ellos había uno con un porte muy especial: Iñaki.

Iñaki estuvo a punto de resolver el infierno que estaba padeciendo con el suicidio. Los acantilados de Getxo (Vizcaya) son testigos de lo que pudo suceder en varias ocasiones A partir de ahí, empezó el calvario y lo que supone un proceso de acoso y derribo contra un chaval por el simple hecho de que una condición física (la estatura) se convirtió en el pretexto para que otros chavales e incluso docentes, aunque muy especialmente una profesora, lo utilizaran como el tonto, el subnormal, el imbécil, el comemierda, el analfabeto, etc., del colegio. Pueden imaginar los impactos emocionales y psicológicos que causaron en Iñaki las conductas de sus compañeros y, ¡presten mucha atención!, las de los padres de muchos de ellos, que contribuyeron a fomentar la desgracia. ¿Les suena? Iñaki estuvo a punto de resolver el infierno que estaba padeciendo con el suicidio. Los acantilados de Getxo (Vizcaya) son testigos de lo que pudo suceder en varias ocasiones. ¿Y por qué no lo hizo? Porque amaba profundamente a un hermano más pequeño y no quería dejarlo sin compañía, sabiendo que otros dos hermanos habían fallecido por otros motivos, lo que (como es lógico) había impactado de tal modo en sus padres, que ya nunca más pudieron recuperarse de un mazazo tan brutal. El encuentro con Iñaki duró tres horas. Su relato estaba perfectamente construido, hilando unos episodios con otros, con explicaciones muy fáciles de comprender y, en ocasiones, con el uso de conceptos y argumentos científicos que se utilizan para explicar el acoso escolar y lo que realmente debe hacerse para enfrentarlo. Por eso, el juego que realizó con unos chavales y sus consecuencias me dejaron de piedra. No fuimos conscientes de que nos habíamos convertido también en acosadores. Porque, aunque fuera una simulación, todos fuimos cómplices al permanecer en silencio. Por eso es tan importante que quien sufre estas prácticas tan denigrantes e inhumanas, pero también quienes las observan, aprendamos a decir con toda la rotundidad del mundo: “¡Basta ya, trátame bien”. Cuatro palabras que, tras la última actividad, todos los presentes dijimos muy alto. Al finalizar, me acerqué a Iñaki para darle un fuerte abrazo. Con lágrimas en los ojos, salí del campus Viriato. Y pensé: el domingo tengo que compartir esta historia. La historia de Iñaki Zubizarreta. Muchas gracias, campeón.