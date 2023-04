Algún año tendrá que ser el de los ayuntamientos

Desde esta semana, los zamoranos ya conocen los 1.480 candidatos que concurren el próximo 28 de mayo para ocupar un puesto en alguno de los 248 municipios de la provincia. Son una veintena menos que hace cuatro años, disminuyen los representantes de un censo que ha menguado en 8.000 habitantes desde que se eligieran los alcaldes y concejales de los ayuntamientos próximos a disolverse. La publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial marca la casilla de salida hacia la campaña y unos comicios de especial significado.

Pocas actividades hay en la vida pública tan gratificantes como la política municipal. También casi ninguna requiere una exigencia similar de exposición constante al escrutinio de los ciudadanos y de sensibilidad permanente respecto a sus necesidades. Los alcaldes y concejales llevan la actividad municipal encima los 365 días, sin escapatoria. Son el auténtico gobierno de proximidad, el que está en contacto con los problemas reales de la ciudadanía cada jornada. Esos que se encuentran literalmente a la vuelta de la esquina, cuando al doblar una acera un vecino los aborda con una queja o petición. Sin embargo, los ayuntamientos no cuentan con el reconocimiento que merecen, ni con el desarrollo legislativo y financiero que sí se les otorga a las otras dos patas de la administración, el poder autonómico y central.

No hay cosa que un ciudadano deje de pedir a su ayuntamiento: desde facilitar la llegada de empresas hasta fundar escuelas de música; desde ayudar a la conciliación familiar sosteniendo guarderías hasta incentivar la construcción de viviendas; desde organizar fiestas de fábula a asistir a ancianos desamparados. Y luego, dicho sea en su descargo, las bombillas de la farola de una calle gastan en luz bastante más de lo que el residente que la exigió instalar aporta en impuestos. El Foro sobre Municipalismo organizado el mes de marzo por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA pretendió, precisamente, facilitar el debate entre los responsables de la vida municipal. Hablaron de temas comunes los responsables de Administración Local de la Junta, los alcaldes de los tres núcleos de población principales de Zamora -la capital, Benavente y Toro- y representantes de la Federación Municipal de Provincias, así como de la Diputación Provincial. Más allá de las diferencias ideológicas propiciadas por pertenecer cada cual a un partido político, quedaron en evidencia los muchos problemas que comparten las administraciones locales para los que la colaboración puede ser una herramienta más que útil, imprescindible.

Toca dar la batalla ahora por dotar a los municipios adecuadamente y otorgarles un papel activo ante los nuevos desafíos de la sociedad: son un pegamento decisivo para sellar la cohesión

En ese sentido iba orientada la jornada del periódico. La convocatoria nace con firme vocación de continuidad, como un ágora de diálogo y trabajo en red que fomente la reflexión estratégica y evite la dispersión de esfuerzos. Para articular diferentes puntos de vista, idear respuestas ágiles y profundizar en la vertebración. También, por qué no, para tender puentes. Porque no es sencillo encontrar respuestas para una ciudadanía tan dispersa, envejecida, la más despoblada de Europa en la última década.

Quienes se quedan como residentes tienen derechos básicos cuyo cumplimiento exigen y es necesario para frenar la emigración. De esa forma, más que asumiendo competencias, los munícipes acaban adquiriendo obligaciones que les atrapan en un callejón sin salida: porque se sienten forzados a atender cosas cuando las demandan sus vecinos, porque la cercanía añade presión para resolver los asuntos. Pero, a tenor de lo escuchado, parece que la normativa a la que se deben fue más bien diseñada para boicotear su funcionamiento. De ahí la similitud de dificultades expuesta: financiación deficiente, jurisdicción imprecisa, gastos derivados de la asunción de competencias impropias, plantillas menguantes e inmovilistas amparadas por un rígido marco, dificultades para hacerse valer ante compartimentos estanco de ámbito superior y ausencia de planificación concertada.

Los cambios en la contratación, aprobados por unanimidad y promovidos con la noble intención de cercar la corrupción, acabaron generando un efecto perverso, la práctica paralización de la maquinaria administrativa. La falta de secretarios e interventores para los municipios también amplifica este desfase. El amplio margen a la interpretación que abren las nuevas normas genera inseguridad jurídica.

Caro e inútil resulta un gobierno inoperante. Los partidos llevan décadas prometiendo un vuelco en favor del municipalismo, gran cantera de la que extraen cuadros y engarce para la participación vecinal. Algún año tendrá que llegar. La arquitectura de la Transición no varió un ápice la estructura municipal. Pese a las promesas que referenciaban en el 33% el gasto local, a día de hoy apenas se alcanza el 50% de lo prometido. Todavía queda pendiente una segunda descentralización, la que avance de las comunidades hacia los municipios, pero existe un escollo que sigue sin abordarse: la financiación, cuya reforma va de la mano de la modificación del modelo autonómico, a su vez, a negociar con el resto de comunidades y el Estado. Si no existe un equilibrio en esta última mesa, decantada la balanza hasta ahora hacia las comunidades con capacidad de ejercer más presión por número de votos, el siguiente nivel, el más cercano a los votantes, acaba absolutamente relegado.

Quedan así en el aire problemas cruciales que afectan de lleno a territorios como Castilla y León, donde nadie se atreve a abrir del todo el melón de la fusión de municipios. La garantía de la prestación de servicios necesita una organización territorial eficaz, en la que pueden jugar papeles decisivos las mancomunidades, cuyo modelo conviene ampliar y mejorar para una gestión más avanzada. Y no menos fundamental se revela la función de las diputaciones provinciales, que tienen que evolucionar del todo no a una administración superpuesta más, sino a un organismo capaz de amalgamar la dispersión de los municipios y consolidar una red de asistencia para cubrir las necesidades de ayuntamientos que, en el caso zamorano, no llegan a una veintena los que superan los 500 habitantes. El desequilibrio entre ingresos y prestaciones toma cuerpo definitivo en los territorios más despoblados.

Los ayuntamientos juegan su papel como vanguardia del desarrollo territorial, urbano y rural, como intermediarios y conseguidores de recursos para el progreso y como actores en la provisión del Estado de bienestar. Sin su concurso las grietas resquebrajarían los sistemas de protección. Para anticiparse y contar con servicios eficientes, flexibles y de calidad, toca dar la batalla ahora por dotarlos adecuadamente y otorgarles un papel activo ante los nuevos desafíos de la sociedad. Son un pegamento decisivo para sellar la cohesión.