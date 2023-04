Pues no, no pasa un solo día sin que nos enteremos de una nueva intervención de Sanidad con respecto a este o aquel producto. Unas veces son fármacos, otras veces son alimentos y también productos cosméticos. Las alertas sanitarias abarcan un ancho campo y están a la orden del día. No entiendo cómo se puede llegar a situaciones así. En esta nueva ocasión, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha comunicado una orden de retirada de 79 productos cosméticos. Ni uno, ni diez, 79 productos que no cumplen con las buenas prácticas de fabricación, 79 productos que ofrecen unas condiciones técnico-sanitarias muy deficientes, 79 productos que no han presentados la declaración responsable de actividades de fabricación de productos cosméticos que establece la normativa reguladora.

No entiendo cómo han podido pasar por alto tantas infracciones, deficiencias o llámelo usted como quiera que presentaban todos los productos ahora retirados por Sanidad pero que, a buen seguro, cuántos de ellos se habrán consumido a pesar del peligro que entrañan. Al parecer contienen sustancias prohibidas que son perjudiciales para la salud. Cualquier día nos vamos a pintar el labio o a maquillar las pestañas y nos quedamos sin estas últimas y se nos ponen los labios como el morro de un hipopótamo o como los labios de Carmen de Marchena. Todo puede pasar con tanta falta de escrúpulos como se detectan, de forma sospechosamente tan habitual, en tantos productos de consumo. Además del tema sanitario hay otro no menos preocupante, el de los fraudes. Se ha detectado uno de envergadura en el aceite de oliva. Y todo el santo día igual Además del tema sanitario hay otro no menos preocupante, el de los fraudes. Se ha detectado uno de envergadura en el aceite de oliva. Y todo el santo día igual. La autoridad competente debe estar permanentemente en alerta, permanentemente vigilante para que no le metan gato por liebre. Nos jugamos la salud. Nos jugamos la vida. No es un asunto baladí. Es un asunto de suma importancia. Nadie puede ni debe jugar con nuestra salud. Nadie puede ni debe jugar con el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente. Todos los productos cosméticos sobre los que pesa la alerta, proceden de Cataluña. Así, la autoridad sanitaria de Cataluña ha ordenado el cese de la actividad de fabricación de productos cosméticos realizada en las instalaciones de la empresa investigada, así como el cese de comercialización de forma inmediata y la retirada del mercado de todos los productos cosméticos fabricados en las mismas. o cierto es que los nombres que aparecen en el listado no son muy conocidos pero así y todo han pasado por el proceso de venta y a buen seguro han contado con muchas compradoras cuya salud ha estado en peligro, sin saberlo.