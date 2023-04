¡Olé, Cipriano!

Aunque verte andando, siempre en quinta marcha, por el carril bici que bordea el Duero y el Valderaduey, que es por donde suelo coincidir contigo, casi me ha bastado para conocerte, ha sido cuanto he leído y sabido de ti, admirado Cipriano, lo que me ha parecido motivo más que suficiente para que, como uno más de los muchos zamoranos que te apreciamos y respetamos, hoy me atreva a ponerte de ejemplo.

Voy a ser muy breve, porque sé que todo cuanto podría decir de ti ya se ha dicho. Por eso, con mis palabras, solo quiero ser uno más de los miles de zamoranos que valoramos tu trayectoria profesional y te felicitamos por ello, al tiempo que te damos las gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por Zamora. Esta tierra deprimida, que tanto llora y se lamenta por su suerte, cuán mejor iría si pudiera contar con muchos “Ciprianos” como tú. Mi más sincera y cordial enhorabuena por el merecidísimo homenaje que Zamora entera te ha tributado. ¡Ojalá cunda tu ejemplo! Un zamorano más, de los muchos que habiendo sabido de ti valoramos tu obra. Fuerte abrazo, Cipriano.