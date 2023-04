Los dimes y diretes sobre lo que ocurre con la paralización de las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora, están subiendo de tono. Hay comentarios para todos los gustos. Abundan aquellos en contra del constructor que exige que el presupuesto de los trabajos aumente hasta en un 20% para reanudarla. Los ciudadanos se preguntan por qué no hicieron bien los cálculos pertinentes ¿o es que hacen las ofertas como las hacen, a la baja, para luego cobrar más y presionar así al pagano? ¿A cuánto ascendía la presentada por la andaluza Orthem Servicios Ambientales frente a la UTE que se llevó el gato al agua, formada por Cyopsa-Sisocia-Exfamex, de Valladolid y Zamora?

Da la sensación de que hubiera gato encerrado. Mosquea saber, según se ha publicado, que el empresario zamorano en cuestión está próximo al Partido Popular. Miedo me da. Miedo da a todo el mundo la cercanía de ciertos constructores a los partidos gobernantes. El sector más cabreado está seguro de que "Mañueco pagará". Que este incidente, este aplazamiento lo solucionarán con los casi dos millones ‘a mayores’ que viene a suponer ese 20%. Qué mal hacen sus cálculos algunos empresarios.

Si se acepta la nueva cuantía, ¿quedará equiparada la oferta de la UTE a la de la empresa andaluza? De ser así, puede ser un escándalo mayúsculo. A mí ya no me extraña nada. Como nada extraña a la mayoría ciudadana que tiene sus teorías y las baraja en función de los hechos. Que no nos vengan con el rollo de la ‘atarjea’, palabra que habrá que incorporar al vocabulario de la Semana Santa como presunta culpable de la suspensión temporal. Temporal siempre que Mañueco pague, como se dice por la muy noble y leal Zamora, porque de otra forma el Museo puede convertirse en ‘la obra de El Escorial’.

La Delegación Territorial de la Junta, en una reunión paripé, anuncia estudiar jurídicamente la petición, es decir la pasta que la UTE solicita para ver si es viable. Qué tontería. ‘Mañueco paga’, por lo menos es el mantra más repetido en la ciudad. El asunto desprende un tufillo muy desagradable. Fundamentalmente, por esa ‘cercanía’, que se ha repetido hasta la saciedad, del empresario próximo al PP. Ojo con lo que hacen con el dinero de todos. Los ‘caprichos’ de ciertos sectores empresariales no se pueden mantener con dinero público. Los encargados de valorar las ofertas tienen que ser más rigurosos y estar mejor informados. Es hora de dejar de actuar al estilo compadre.

El problema está más claro que el agua. Se trata, simple y llanamente, de una cuestión de pasta. De más pasta.