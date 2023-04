Cipriano García: 50 años

Dice la letra del tango aquel "que 20 años no es nada", pero es que 50 años es más que el doble. Es media vida. Es el tiempo en el que se escribe la historia personal y profesional de un hombre. Mantenerse muchos años en una misma empresa se ha convertido en algo extraño. De hecho, un reciente estudio realizado en el Reino Unido nos indica que de media cambiamos doce veces de empresa antes de cumplir los 50 años. No es el caso de Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural que celebra sus bodas de oro con la entidad que le vio crecer como profesional de las finanzas y me atrevería a decir que también como hombre. Es lo que pasa cuando se deja una parte de la juventud y la madurez en el puesto de trabajo.

Cipriano García llega a los 65 años con la satisfacción del deber cumplido. Hizo suya aquella máxima: "Si eres capaz de ser tú mismo, entonces no tienes competencia. Todo lo que tienes que hacer es acercarte más y más a esa esencia". En verdad que así ha sido a lo largo y ancho de estas cinco décadas que hoy le permiten recibir el homenaje de compañeros, amigos y clientes en un acto que, de antemano, se me antoja que será emotivo. Cipriano no ha perdido su esencia. Su nombre se pronuncia con respeto en el orbe financiero. Cipriano es ejemplo eminente de dedicación, profesionalidad, disciplina, rectitud y servicio, de saber hacer y de tantas cosas más. Cipriano es ejemplo eminente de dedicación, profesionalidad, disciplina, rectitud y servicio, de saber hacer y de tantas cosas más Sostenía Jovellanos "el hombre vale lo que sabe, pero no vale más el que más sabe sino el que sabe mejor" y Cipriano García ha sabido hacerlo mejor porque pertenece a la estirpe de los mejores. Su vocación no ha tenido fisuras en estos 50 años que van desde 1973 hasta nuestros días. En este tiempo ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad, hasta llegar en el año 2003 a director general de la entidad. Como hombre de acción, de eficacia y vocación va sobrado. Decía Claudio Rodríguez "llevamos una ciudad que nos habita". Cipriano lleva a Zamora en los adentros, porque es en Zamora donde ha tejido la trama de su vida con la urdimbre de sus primeras ilusiones, de sus primeros pasos profesionales, donde siempre ha desarrollado una labor tenaz, merced a sus múltiples capacidades, lo que ha permitido que Caja Rural de Zamora ocupe el lugar de preeminencia que hoy ocupa. En palabras de Jean Monnet, uno de los fundadores de la Europa unida: "Nada es posible sin los hombres, nada perdura sin las instituciones". Ese hombre es Cipriano García, esa institución es Caja Rural. La perfecta unión que le ha dado fuerza a la entidad. La perseverancia siempre tiene recompensa. ¡Felicidades Cipriano!