La mujer y la luna

Todos los días, cuando sale la luna aquella mujer observa como uno de sus rayos luminosos llega hasta el agua del pozo. Pero aquel día uno de los rayos la hace cimbrear cual junco de río. No llega a explicarse por qué, ya que el nivel se encuentra muy por debajo de lo normal debido a la sequía y, consecuentemente, debería permanecer mansa, dormida. Pero se mueve, incluso haciendo pequeñas olas que hacen que cualquier reflejo llegue a adoptar figuras extrañas, desvirtuadas, que no parecen coincidir con las que le corresponderían a quien se viera reflejado en ella.

Observa la presencia de un rostro de mujer. Piensa que puede ser de otra persona, pero nadie, excepto ella, está mirando al fondo del pozo. Y es que no hay nadie a su alrededor, o al menos así lo parece. A aquella hora ella no espera a nadie, ni a su amiga de la infancia que viene a visitarla todos los días, ni a su fiel amante que prefiere verla iluminada por los tonos azules que ofrece la luz de la mañana que por el tinte rojo del atardecer que ha presagiado el crepúsculo.

Se pregunta a quien corresponderá ese rostro deformado que le está mostrando la tranquila, pero, a la vez, agitada agua del pozo. Quizás a algún familiar que desea decirle algo. Quizás también a alguno de esos amigos que hace tanto tiempo que no ha podido ver por mor de la distancia. En cualquier caso, le parece claro que aquella agua pretende decirle algo, bien sea en forma de mensaje o simplemente de recuerdo.

Cada vez que vuelva a asomarse al pozo no podrá por menos de visualizar otro vendaval de imágenes de su propia vida que, sin duda, le traerá la luna. No se olvida que deberá hacerlo justo a aquella hora mágica

La profundidad del pozo no es excesiva. De manera que en un momento en que las aguas se calman y las imágenes cobran mayor nitidez puede distinguir con suma precisión otras figuras que le son familiares. Son de una mujer y le parece que pueden corresponder a distintos momentos de su vida.

Segundos después, esas imágenes femeninas resultan trastocadas en escenas en movimiento que le sugieren situaciones conocidas. En cualquier caso, nada extrañas para ella.

Una adolescente pasea en bicicleta por el Bosque de Valorio. De pronto se detiene al ver, sobre una mata agarrada al borde del camino, una mariposa. En su ajetreado aleteo puede observar que se trata de un ejemplar de gran tamaño, con colores negro y amarillo chillón. No sabe nada de lepidopterología y por tanto ignora que tanta belleza solo durará de dos a seis semanas, que es el tiempo de vida de estos insectos. Con toda probabilidad no volverá a verla nunca más. Es la primera escena que visualiza.

Una bomba estalla en una conocida plaza madrileña al paso de un vehículo militar y la onda expansiva afecta de lleno a una colega suya que camina por la acera para acudir al trabajo a una hora temprana de la mañana. Algunos de sus órganos internos han resultado dañados, aunque no su belleza con la que no ha podido la explosión terrorista.

Ahora es un compañero de clase el que aparece cantando una copla de Rafael Farina, que resulta que es su ídolo. No puede por menos de esbozar una sonrisa, pues recuerda que, por entonces, no conocía a ningún otro chico al que le gustara la copla ni el flamenco, ya que lo que prevalecía eran Los Beatles y los Rolling, cosa que aquel compañero ignoraba. El fan de Farina, no dejaba de ser un rara avis, un incomprendido.

Poco a poco va cayendo en la cuenta que aquel rayo de luna ha traído hasta el agua del pozo algunos flases de su propia vida. Y en especial de algunas escenas que le han quedado grabadas con mayor intensidad en la memoria. Le parece claro que los rostros de las mujeres que iban apareciendo y desapareciendo, acompasadas con el vaivén de las olas, son parte de ella misma, y que quizás vuelvan a aparecer en algún otro momento.

Recordó que Manuel Vicent solía decir que era imposible entrar en un cuadro de Sorolla y no ver la luz y el mar. También se acordó de alguien de su familia que cada vez que ve el cuadro que pintara Antonio Pedrero, bautizado como “La Golondrina”, en el que aparece un numeroso grupo de paisanos en la barra del bar que regentaban sus padres, dice que no es posible entrar en un cuadro del pintor zamorano sin que lleguen a salpicar algunas de las esencias de Zamora.

Eso le lleva a la conclusión de que cada vez que vuelva a asomarse al pozo no podrá por menos de visualizar otro vendaval de imágenes de su propia vida que, sin duda, le traerá la luna. No se olvida que deberá hacerlo justo a aquella hora mágica.