La marcha del señor obispo

Hay que ver la cantidad de comentarios que ha provocado la noticia de la presunta marcha de nuestro obispo, don Fernando Valera, a Madrid, sustituyendo al actual arzobispo monseñor Carlos Osoro quien, además de arzobispo de Madrid, es cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Sabido es que el Santo Padre ha puesto en marcha el rodillo de la constitución apostólica “Praedicate Evangelium” que insta a presentar su renuncia a cualquier ministro que haya superado los 75 años. Las jubilaciones entre los obispos patrios son un hecho. La apuesta es firme y decidida a pesar de que debemos reconocer que los obreros siguen siendo pocos.

De inmediato se encendieron todas las alarmas. Muchos daban ya por sentado el nombramiento de monseñor Valera como flamante arzobispo de Madrid. Don Fernando ha dicho y repetido hasta la saciedad que le gustaría jubilarse en Zamora. No apuesto por ello a sabiendas de que este asunto lejos de ser nuevo, tomaba cuerpo el pasado diciembre. Quienes lo sabíamos, callamos. Para qué lanzar las campanas al vuelo. Es cierto que el papa Francisco se ha interesado en multitud de ocasiones por don Fernando y que le tiene en gran estima. Monseñor Valera posee todas las cualidades y calidades que quiere el papa para quien ocupe el arzobispado de la capital de España.

Pero, lo cierto es que nada se sabe al respecto. Las cosas de palacio van despacio. Y estas cuestiones lo que hacen es quemar al candidato que, obviamente no se ha propuesto a sí mismo. La elección está en manos de Francisco. No sé si cuando esto escribo se habrá despejado ya la incógnita. Todo es posible. Lo que no se puede negar es la sonrisa que últimamente ilumina el rostro del obispo. Érase un hombre a una sonrisa pegado. Pero no una sonrisa cualquiera, yo diría que es de complacencia.

Y eso que Zamora no ha sido una sede fácil para don Fernando. Esto era un guirigay, donde muchos de sus hermanos en el Señor han salido bastante bien parados para lo que, en principio, se tenía que haber hecho con ellos. Nadie le puso las cosas fáciles. Incluso hubo actos de rebelión con palabras mayores. El talento y el talante de don Fernando permitieron cortar por lo sano e impedir dar tres cuartos al pregonero que estaba anhelante.

Es verdad que el pasado miércoles don Fernando estuvo en El Vaticano pero, no es menos cierto que no se vio con el Santo Padre o estoy muy mal informada. Y mi informante es de los buenos. De momento no habemus arzobispo en la persona de don Fernando. De momento.