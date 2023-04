La clave: José Antonio

Tanto ir a la escuela, tanto supuesto consejos paterno-filiales, y tan escasísimo, si es que existe, nivel educativo; debido entre otros aspectos a la falta de madurez, de sentido de la responsabilidad respecto a las supuestas obligaciones voluntariamente asumidas por progenitores y titulados en Magisterio; lo que tiene lamentables consecuencias en las deficientes, por ello, relaciones humanas, en todas sus manifestaciones como son, entre otras, las laborales, las ciudadanas y las familiares.

Y todo ello se verifica en la falta de respeto y profesionalidad cuando se convive, cuando no queda otro remedio, en una comunidad de vecinos, cuando se acude a un titulado universitario y no se esfuerza lo más mínimo por estudiar la patología del paciente, o el asunto jurídico planteado por el cliente, cuando se ocultan patrimonio e ingresos para no contribuir a la financiación del gasto público que los delincuentes tributarios, cuando también disfrutan de él, cuando se circula en las vías públicas vulnerando las disposiciones del Código de Circulación, de Seguridad Vial, poniendo en riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de quienes comparten las carreteras y cuando no se trabaja a fondo estudiando, estando al día en la profesión, no aportando a la sociedad lo que precisa, por vaguería e indolencia, por animadversión personal; lo que podríamos calificar de delincuencia social.

Y en el fondo de todos esto está la carencia de la más elemental educación, pues si realmente existiera; tales deplorables comportamientos lo serían en un nivel mínimo, pues dada la condición humana, no nos engañemos, nunca dejará de existir tales patologías de conducta personal.

Y es que la educación, entre otros de los aspectos que conlleva, supone el respeto a los demás, por su dignidad humana, por los derechos que les asisten; para lograr una pacífica convivencia, por solidaridad, como por respeto a sí mismos; lo que conllevará a una convivencia más armónica, indispensable para lograr un auténtico desarrollo social y económico, es decir, bienestar general; lo que exige, entre otros requisitos, saber escuchar, para comprender, para analizar, para exponer con lógica, con fundamento, con aportaciones válidas y sensatas, para empatizar, especialmente respecto a todo y todos que no compartan pensamientos y formas de ser.

Y un buen ejemplo del señorío, de la elegancia, de la distinción, del "savoir faire", del saber estar, de lo que es, y debe ser, la gente educada, fueron los participantes en el programa televisivo "La Clave>, de Radiotelevisión Española, dirigido por el periodista José Luis Balbín, en el que se trató la figura de José Antonio Primo de Rivera, y cuyos participantes, de ideologías distintas, y con historias personales "contrapuestas", se manifestaron con exquisita corrección entre ellos, sabiendo escucharse mutuamente y con consideración hacía el personaje histórico objeto del programa: Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina, Eduardo de Rojas, carnet nº 37 de Falange, y uno de sus fundadores; Raimundo Fernández Cuesta, varias veces ministro en los años cuarenta del pasado siglo, como Ramón Serrano Suñer, también ministro y participante; el catedrático de Ética, José Luis López Aranguren; el senador del PSOE, José Prat y el historiador Ian Gibson. Puro espíritu y talante de la Transición.

En YouTube y en https://www.rtve.es/play/videos/la-clave/, se puede visualizar el programa “La Clave”, N.º 201: José Antonio.

Marcelino de Zamora