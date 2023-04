Recordando a un amigo

Si cierto es que cuando se quiere, la mayor parte de las veces se puede, no lo es menos que yendo con la verdad por delante y poniendo cabeza, corazón y mucho empeño (también valdría cojones, como dijera Carlos Alcaraz tras ganar su primer máster 1000 de Madrid), te propongas lo que te propongas, más tarde o más temprano lo podrás alcanzar.

Eso debió pensar un amigo de mi infancia que, cuando apenas había cumplido trece años, tuvo que abandonar su casa y a sus amigos e irse a Madrid porque sus padres, a principios de los sesenta, en Zamora no encontraban la forma de poder sacar adelante a su familia.

Como dijera Carlos Alcaraz tras ganar su primer máster 1000 de Madrid), te propongas lo que te propongas, más tarde o más temprano lo podrás alcanzar

Mi querido amigo, ya tristemente fallecido, había nacido en los barrios bajos, en el seno de una familia muy humilde que, porque por entonces, se decía, "los hijos los traía la cigüeña>, se había cargado de descendientes, y cuando los padres se quisieron dar cuenta ya era tarde para lamentarse por la prole que arrastraban y no podían dar de comer.

Así que, cuando Goyo terminó tercero de bachillerato, aunque era buen estudiante, tuvo que abandonar los estudios al tener que irse a la capital, con sus padres y algunos de sus hermanos (los más pequeños se quedaron en Zamora al cuidado de sus abuelos) para intentar ganarse la vida. Y lo consiguió, vaya si lo consiguió.

Según me contó el mismo, más de cincuenta años después, al día siguiente de llegar a Madrid ya estaba trabajando, o mejor dicho, echando una mano a un tío suyo que tenía un puesto de frutas y hortalizas en el Mercado de Maravillas, un mercado de abastos madrileño ubicado en la calle Bravo Murillo, en el que Goyo se hizo hombre antes de tiempo porque, aunque cuando llegó a Madrid apenas era un adolescente, como no había de dónde tirar, lo que tocaba era trabajar. No obstante, como solo estaba en el mercado por las mañanas, por las tardes, estudiando por libre, pudo terminar el bachillerato.

En el mercado, así me lo dijo, estuvo algo más de tres años hasta que, cumplidos los dieciséis, entró a trabajar de pinche en un buen hotel, cuyo nombre no viene al caso, donde, a poco de empezar a conocer la cocina, pensó que su futuro podía ir por ahí. Al darse cuenta de que le gustaban “los fogones”, sus jefes fueron dándole mayores responsabilidades y, animado por ellos, alternando la cocina con los estudios, Goyo llegó a graduarse de cocinero, en una de las primeras escuelas de cocina que se pusieron en marcha en Madrid, y a ser tercer chef del hotel en el que trabajaba.

La mili -el servicio militar obligatorio de entonces- le cortó en cierta medida su carrera, si bien, fue decisiva para su futuro pues, como les sucediera a muchos jóvenes por aquellos tiempos, en el campamento hizo amistad con otro cocinero que, como él, al darse a conocer a los oficiales, terminó en las cocinas del acuartelamiento elaborando el rancho de cada día.

Al finalizar el servicio militar, Goyo volvió al hotel y a su puesto de chef, pero duró poco en él porque en cuanto pudo pidió una excedencia, que sus jefes le concedieron no de muy buen grado porque, sabiendo lo avispado que era, estaban casi convencidos de que no volvería al hotel, como así fue.

Como habían ido planeando mientras cumplían la mili, junto al amigo que conoció en las cocinas del campamento se lanzó a la aventura de montar un pequeño restaurante en el barrio de Chamberí, en el que ambos, trabajando muy duro, se dieron a conocer en un sector en el que la competencia te obligaba a emplearte a fondo todos los días, si querías triunfar.

No les pudo ir mejor, y a la vuelta de unos años, de común acuerdo, disolvieron la sociedad que ambos habían constituido y Goyo, con lo que había ahorrado y endeudándose hasta el tuétano, emprendió solo un nuevo reto, cual fue, montar un gran restaurante, a las afueras de Madrid, en la A-1 (carretera de Burgos), a pocos kilómetros de la capital, que pronto se especializó en banquetes para grandes eventos, bodas, comuniones, etc.

Durante muchos años, “Casa Goyo” funcionó de maravilla y fue el pilar que sirvió de sustento a la familia de un zamorano de la diáspora que, aunque pasó la mayor parte de su vida fuera de su tierra, nunca olvidó sus raíces.

Con la muchacha que conoció mientras era tercer chef del hotel en el que se forjó como cocinero, antes de dejar Chamberí se casó, y fruto de su matrimonio nacieron tres hijos, dos varones y una mujer, ninguno de los cuales se dedicó a la restauración. Todos ellos fueron muy buenos estudiantes, y hoy los tres residen en Madrid, donde están muy bien situados; el mayor es ingeniero aeronáutico, el segundo arquitecto y la tercera, que estudió derecho, trabaja en un buen bufete de abogados.

Goyo siempre decía: “Cuando se quiere, se puede. Y si no puedes, tal vez sea porque no has querido lo suficiente”. Va por ti, Goyo

He contado lo referido porque, desde que Goyo dejó Zamora, allá por 1962, no volví a saber de él hasta que, hace unos diez años, un día, estando yo en mi despacho del Servicio Territorial de Medio Ambiente, entró por la puerta una persona, a la que no reconocí, que, tras saludarme, me llamó por mi nombre pidiéndome permiso para entrar ¿Se puede, Manolo? Aquellas palabras que le oí pronunciar a un amigo de la infancia al que, después de más de cincuenta años sin saber de él, pude abrazar una vez se identificó, fueron el "volver a empezar" de una vieja amistad que, por fortuna, después de muchos años pude valorar y mantener hasta su partida.

Tras aquel reencuentro, Goyo y yo nos vimos varias veces en Madrid y alguna en Zamora, y hasta dónde puedo contar, debo decir que fue un ejemplo de persona a la que vida trató, digamos, ni bien ni mal sino todo lo contrario, o lo que es lo mismo, que lo que consiguió no le fue regalado. Lo que pude saber de la vida de aquel amigo de la infancia del que durante más de cincuenta años no supe nada, me reafirma en la máxima que cité al comienzo, que es la que, según el mismo me dijo, hizo de Goyo lo que fue: un buen hombre, un gran trabajador, un marido fiel y un padre muy orgulloso de sus hijos; y todo, porque partiendo de cero supo labrarse un porvenir a base de sacrificios, empeño y determinación. El bueno de Goyo siempre decía: “Cuando se quiere, se puede. Y si no puedes, tal vez sea porque no has querido lo suficiente”. Va por ti, Goyo.