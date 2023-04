¿Qué pasa con la Atención Primaria?

Eso nos preguntamos la mayoría de usuarios, en lo concerniente a la atención que se debe dispensar en tiempo y todo lo demás a cada paciente. Pero no es ese el quid de la cuestión que hoy me ocupa y preocupa. Siendo como es la medicina familiar y comunitaria, con diferencia, la especialidad que más cupo tiene, que más oferta tiene, es a su vez la de menor demanda. De las 8.503 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad para formarse en las distintas áreas, 2.455 son para atención primaria, sin embargo es la menos elegida, hasta el punto de que de los dos mil primeros aspirantes a médicos en España sólo 45 han optado por esta especialidad en los cinco primeros días de elección. Hay que mirar la cifra con optimismo puesto que a pesar de ser baja, los datos de este año son mejores que los de los últimos tres.

Los facultativos no quieren esta especialidad. Por algo será. Ignoro si se debe a la problemática que se viene denunciando inmisericordemente o hay algo más, es decir, hay trampa y cartón. Lo cierto es que ser médico de familia no es una opción atractiva para los MIR. Como usuarios no somos ajenos a la crisis endémica que vive la Atención Primaria.

Hay quienes sostienen que esta especialidad es fundamental para un buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud porque, al parecer, soluciona aproximadamente el 80-90% de los problemas de salud de la población, algo que no encaja a tenor de la grave situación en la que se encuentra inmersa desde hace años. Tendrán que buscarle algún atractivo que, quizá, no soy experta, pase por una mayor contratación de médicos de familia. Algo tendrán que hacer porque llegará el día en que nadie elija esta especialidad nada especial.

La AP no está entre las 20 especialidades más elegidas: anestesiología y reanimación, cardiología, pediatría, oftalmología (le envío un cariño muy grande a la doctora Alexia Merino, magnífica oftalmóloga del Complejo Asistencial de Zamora), cirugía ortopédica, traumatología, dermatología y así sucesivamente, la atención primaria queda fuera del recuento, relegada. No me extraña que el pasado año se quedaran 200 plazas sin cubrir. Y eso a pesar de la carencia que existe en toda España de estos profesionales de la salud.

Las sociedades médicas de esta especialidad estiman que, al menos hasta dentro de cinco años, no se llegará alcanzar el número de profesionales necesarios. Y, aun resuelto ese problema de la escasez de plantillas, quedarán otros dos muy complicados: la falta de presupuesto y la saturación de las agendas. Con semejantes problemas no creo que le salgan muchos novios a esta especialidad.