Llevo muchos años siguiendo la política, e intentando comprenderla, pero mucho me temo que es una ardua tarea, que jamás entenderé, como lo demuestra el reciente conflicto surgido en Francia sobre las pensiones.

Veamos: el presidente Macron, seguramente instigado por los poderes económicos y comunitarios, y/o ante la convicción de ser necesario, decide subir la edad de jubilación, como ya han hecho la mayoría, si no todos, los países de la Eurozona, activando el ya famoso artículo 49.3

La izquierda, liderada por Mélenchon, se opone movilizándose, para impedir que se lleve a cabo la impopular medida, aunque no lo consiguen. Incluso, el Tribunal Constitucional avala dicha medida.

Pues bien, teniendo en cuenta el apoyo obtenido por los ciudadanos en contra de esta impopular medida, y aun no habiéndolo conseguido, lo más lógico sería que en las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones, el más beneficiado fuera el señor Mélenchon y su formación política, ¡pero no señores!, no. La beneficiada, según el semanario L’Obs, en su penúltimo número, que titula en su primera página. «La conquista silenciosa», sería la líder ultraderechista, Marine Le Pen.

Gerardo Seisdedos