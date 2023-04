Conciencia e investigación para una solución a largo plazo de la sequía

La sequía está dejando de ser una anomalía para convertirse en una peligrosa situación crónica que pone en peligro el medioambiente, la producción agroganadera y, con ello, la alimentación, y, consecuentemente, la salud de todos. La realidad está dando la razón a las predicciones más funestas, las que avanzaban que a finales del presente siglo gran parte de España se habría convertido en desierto.

El clima cambia en toda Europa, que sufre especialmente el aumento de la temperatura media del planeta. El Servicio de Cambio Climático Copernicus avisa que todo el continente se calienta el doble de rápido en comparación con el resto del mundo. Las temperaturas extremadamente altas, con máximas de hasta diez grados por encima de lo habitual, se suceden agostando los campos en una época crucial para las cosechas. La reunión, el pasado miércoles, de la Mesa Nacional para la Sequía no sirvió para calmar a los desesperados agricultores que claman por soluciones eficaces y no por más parches ni diagnósticos. El análisis de la situación lo tienen las mujeres y los hombres del campo como una evidencia cotidiana: los acuíferos que se secan, la falta de lluvia, la tierra cada vez más árida y menos apta para los cultivos.

Los campesinos zamoranos han puesto una semana de plazo antes de dar la cosecha por perdida, como ya sucede en otras zonas más al sur de España, pero las predicciones a medio plazo solo contemplan más anomalías: nuevos episodios de estrés térmico (esto es, las máximas se corresponden con meses de pleno estío) y casi nulas precipitaciones. Los expertos de Copernicus aseguran que, incluso aunque el mes de mayo se presentara lluvioso, la situación no mejoraría sustancialmente.

La sequía, por tanto, como bien exponen desde las organizaciones agrarias, tiene que abordarse ya como un problema estructural para el que deben plantearse soluciones que vayan mucho más allá de ayudas puntuales. Incluso esa flexibilización de la PAC para variar cultivos que serán imposibles de cumplir en las actuales condiciones climatológicas ha de ser un punto de partida en lugar de una excepción.

Hay quien habla de la necesidad de una reconversión en el campo, como lo hizo en su día la siderurgia o, más recientemente, el sector del carbón. La verdad es que el agro se encuentra a las puertas de su enésima reconversión, solo que las anteriores han resultado demasiado silenciosas, apenas han trascendido porque al campo se le ha prestado poca o nula atención desde las ciudades. Solo desde la pandemia y ahora, con la escalada de precios por la inflación, ha empezado a volverse la cara hacia un sector sin el que no existiría ningún otro. Esa es la dimensión real de lo que nos estamos jugando. Y si no queremos que las frutas y verduras acaben convertidos en objetos de lujo las acciones deben llevarse a cabo ya.

Se trata, evidentemente, de aprovechar mejor los recursos disponibles en los acuíferos, lo que implica desde la lucha para detectar y erradicar las extracciones ilegales que esquilman un recurso cada vez más escaso mediante la proliferación de pozos de sondeo, hasta el replanteamiento de los embalses y de su regulación, lo que afectaría también a las propias relaciones entre España y Portugal para renegociar el convenio de Albufeira que regula el trasvase obligatorio de los ríos transfronterizos, como es el caso del Duero.

Los regantes del Bajo Duero, en Zamora, ya han apelado al Gobierno central para que se autorice el paso de agua procedente de embalses destinados al abastecimiento de la población, pero que tiene excedentes para tres años, a fin de contar con agua suficiente para garantizar la cosecha. Una medida puntual mientras se pone en marcha esa mejor planificación hidrológica que tiene que ir, no puede ser de otra manera, acompañada de la aplicación de las nuevas tecnologías. De eso se supone que trata el PERTE del agua, aprobado por el Consejo de Ministros hace ya un año, y que debería marcar el cambio definitivo en la gestión del agua. Pero desde el anuncio no se han producido, o al menos, no lo han hecho de una forma constatable, las millonarias inversiones destinadas al cambio de modelo.

La cruda realidad son esos campos agostados antes de tiempo y los crecientes problemas de abastecimiento y contaminación de acuíferos que ya afectan directamente a la población. Ocurre cada año con más frecuencia en pueblos de Zamora y, desde hace meses, en el tercer núcleo de población más importante de la provincia: Toro, con niveles de arsénico que obligan a la población al uso obligatorio de agua embotellada o suministrada por la potabilizadora portátil.

Con la necesidad obvia de regular el autoconsumo, no hay que perder de vista que el 70% de los recursos hídricos van a parar a la agricultura, el pilar de la economía zamorana. La reconversión que se avecina deberá contemplar la falta de agua como el gran reto. Y ello puede suponer la necesidad de variar los cultivos, no ya de regadío. El secano, mayoría en la producción agrícola provincial, se está viendo igual de afectado por la crisis climática.

Hay un país de referencia en la lucha contra el desierto y la transformación en tierras de cultivo desde hace muchas décadas mediante la aplicación de la tecnología, Israel, los inventores de los primeros sistemas de riego inteligente que, necesariamente, deben ir a más. Pero ya aquí, en España, hay muchas prácticas novedosas que la convierten en pionera en la búsqueda de soluciones. Equipos científicos que trabajan, por ejemplo, en la reutilización de aguas residuales, contra la que existen aún muchas reticencias pese a las evidencias científicas de que la calidad del líquido regenerado es igual o mejor que el obtenido de fuentes tradicionales. Las innovaciones, la inteligencia artificial y el llamado “internet de las cosas” se convertirán en las herramientas con las que salvar al vital sector primario. Y, por tanto, la inversión y la conversión tecnológica del campo son parte ineludible en la lucha contra la crisis climática.

La sequía avanza y solo la investigación, la concienciación social y planes de acción eficaces que hagan realidad los proyectos tecnológicos pueden salvarnos.