¡Ay, la política!

Mañana, 24 de abril, es la fecha límite para presentar las candidaturas a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. De aquí a esa fecha viviremos un mes de infarto. Algunos, como en mi caso, disfrutaremos del espectáculo de la vida política, de los mítines, de las declaraciones de los candidatos, de los debates electorales, de las visitas que realizarán a los lugares más insospechados para capturar la voluntad de la ciudadanía, de las sesiones fotográficas, de los paseos por esos lugares que solo se recorren en momentos como estos, etcétera. Otras personas, sin embargo, mirarán para otro lado porque eso de la política no va con ellas. Es el caso de Julia, de poco más de 45 años, que no quiere saber nada de nada de elecciones, candidatos, mítines, debates electorales, etcétera. Me dice que con ella no va la cosa, que le da lo mismo A que B, que todos los candidatos y todos los partidos son iguales, que solo miran por sus intereses particulares, que con ella no cuenten para nada, que lo único que le importa son sus cosas: el trabajo, los hijos, los gatos y poco más.

Si la política tiene que ver con la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía, ya me dirán ustedes si es o no importante ¿Quién soy yo para decirle a Julia que su modo de ver y entender la política es un error mayúsculo? ¿Con qué derecho puedo soltarle a Julia que en la vida cotidiana todo es política, ¡todo!, incluso aquellos aspectos más personales de su vida que ella puede imaginar que controla perfectamente, sin interferencias ajenas? ¿Cómo expresarle a Julia que su modo de pensar denota un déficit muy considerable de civismo democrático y que a lo único que conduce es precisamente a que otros decidan por ella y por los demás? Por ejemplo, cuando le explico a Julia que piense en el coste económico del agua al abrir los grifos de su casa, las tasas que paga por la recogida de la basura, el impuesto de circulación, el IBI, la limpieza de las calles que pisa cuando va al trabajo, el programa de las fiestas de su localidad, los adornos navideños, de si hay que prestar atención y cuidado a los mayores y, en su caso, a sus padres, que demandan recursos y especializados contra la soledad, etcétera, etcétera, etcétera, ella se calla, arruga el rostro, mira para otro lado y toma las de Villadiego. ¡Ay, la política, qué mala prensa tiene y, sin embargo, qué importante es en nuestras vidas! Cuando en mis clases en la Universidad de Salamanca o incluso en la Universidad de la Experiencia insisto en que la política lo es todo, los estudiantes, sean jóvenes o mayores, me miran sorprendidos, como diciendo: “¿Pero qué demonios está diciendo este tío?”. Lo leo en sus rostros y me lo confirman sus intervenciones iniciales. No obstante, pasados cinco minutos (o incluso menos) cambian de opinión y se pasan a la acera de quienes defienden la influencia de la política en la vida cotidiana. Y es muy fácil de comprender: si la política tiene que ver con la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía, ya me dirán ustedes si es o no importante. Esas decisiones se pueden tomar por una sola persona o un grupo reducido de individuos (“¡Que vivan las dictaduras!”, dirán algunos), pero también de un modo más democrático, contando con la opinión de los afectados. Y de eso se trata el 28 de mayo. Por tanto, querida Julia, usted sabrá lo que tiene que hacer. Y usted, estimado lector, ídem.