Homenaje a las mujeres de la guerra

Se habla de homenajear a las mujeres del bando perdedor, esposas, madres, hijas hermanas etc. por los sufrimientos ocasionados mientras los hombres, también mujeres, batallaban en la incivil guerra española. Y la pregunta es por qué no este homenaje, este recuerdo a todas, fueran de un bando u otro. O es que las mujeres del llamado bando nacional no sufrieron igualmente e incluso en ocasiones con hijos o esposos, familiares en ambos lados los hubo. También pagaron el tributo de una guerra entre "hermanos". Todas y todos lo hicieron.

Sería la única forma de conseguir una convivencia, una unión lejos de odios y revanchas que a nadie beneficia. Pónganse a ello, sería de utilidad, de sentido común y obvio, ya que en una guerra todas las personas pierden y el recordar a unos u otros no ayuda a desterrar viejas y nuevas rencillas. Hay que saber cerrar esta parte de nuestra historia. Ángel Santamaría Castro