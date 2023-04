Me ha gustado, y mucho, que un partido político, en este caso "Zamora Sí", el partido político de Francisco Requejo, haya presentado públicamente y uno por uno a sus candidatos en la provincia. No se puede utilizar a los hombres y mujeres de la provincia para colocarse en la capital y no darles el valor que les corresponde. Hoy en día, según están las cosas y lo mal que se hacen, hay que tener mucho valor para presentarse en una candidatura, a sabiendas del cabreo generalizado de la sociedad, en este caso zamorana, con la autoexcluyente clase política.

La mayoría, amparados en siglas potentes, van a lo que van y una vez colocados, si te he visto no me acuerdo. Tratar de que hagan antesala los que han ayudado en la "colocación", siempre lo he visto muy feo y por consiguiente lo he criticado. No voy a cambiar a estas alturas. Dar valor a las gentes de la provincia, me parece todo un detalle. A los mayores que no podemos dejar aparcados porque aportan experiencia y a los más jóvenes por lo que supone la savia nueva.

Ni los mayores están apolillados ni los jóvenes demasiado verdes. Por el camino se aprende. Y si no se sabe se pregunta al de mayor experiencia. Yo quiero que a mis paisanos de la provincia les den el trato que el pasado jueves daba Zamora Sí a sus candidatos. Hombres y mujeres llegados desde distintos puntos de la provincia, cargados de ilusión y de ganas de trabajar por su localidad, por esta Zamora yerma que debe revertir su suerte.

Ya no se lleva el candidato estirado, el de la sonrisa falsa, el que tiende la mano a los suyos y se olvida de los demás, porque luego pasa lo que pasa, que se representan a sí mismos y a las siglas que defienden y a los demás que les den por el saco. Hay que dar un vuelco a todos los vicios que tiene este asunto y construir nuevos e ilusionantes proyectos que defiendan lo nuestro, lo de Zamora y a los zamoranos que, salvo de la mano de Dios, que nunca nos suelta, estamos dejados de la mano de todas las administraciones.

Por favor, a los candidatos de la provincia hay que darles el relieve que les corresponde. No son figurantes, no son actores secundarios o de reparto, son parte importante de la vida política de Zamora y merecen la consideración y el respeto no ya de todos los zamoranos, que lo tienen, sino de los líderes de sus formaciones políticas como el jueves ocurría con Zamora Sí. ¡Suerte a todos!