Buena la hiciste, Nazareno. Te enterraron aseado y perfumado, con el olor que deja tu bondad en el recuerdo, pero con el desconsuelo de quienes no entendimos al cabo lo que dijiste tantas veces a plena luz del día. Ahora se cierne sobre nosotros la noche de la duda y de las sombras. Algunas mujeres andan diciendo que te han visto. Cosa de ellas, pero asunto a tener en cuenta por quienes no damos crédito a lo que dicen, ni acabamos de creer lo que te ha pasado, lo que han hecho contigo como al peor de los malhechores.

Por lo que nos pueda pasar andamos escondidos. Queremos ver y tocar, sentir tu voz. Soy Tomás, Señor, el que conoces testarudo y desconfiado. Dicen que te han visto. Mejor para ellas. Yo estoy cargando ahora con la cruz de la que escapé, la del desconcierto y la duda es incruenta aunque dolorosa y muy pesada. Te echo de menos Señor pero no me vale cualquier señal de tu regreso. Quiero ver para creer, tocarte y que me toques.

Jesús:

Tomás, Tomás. Estoy oyendo. Te creces en la duda, el miedo te ofusca. ¿Dónde estabas cuando me aparecí a tu gente, que es la mía? ¿En qué escondite guardas tu esperanza y mi palabra? ¿A quién reclamas la certeza si en tu alma anida?

Tomás, Tomás. No me busques puesto que no esperas encontrarme. Iré yo a tu encuentro. Pero sal de ti y vete con los tuyos que me vieron.

María Magdalena:

Sabía que el Señor me pagaría si no es atrevido pensar que Él me debe algo. Mas premió mi amor y se me apareció en primicia. Yo le toqué pero no me dejó abrazarle. Con eso me conformo. Mi Señor vive. ¡Oh rosa de abril, para mi cortada! Escuchad: Se acabaron los miedos. Empieza otra historia. Dejad que hable vuestro corazón sobresaltado.

José de Arimatea:

No preciso nada más en esta vida. Cumplí con la tarea que me estaba reservada y cargué con el peso muerto del que ahora vive. No tengo más reto ni ambiciones por delante. Nada haré mejor que lo que hice. Y ninguna carga me dará menos cansancio que su carga. Sostuve el cuerpo que en volandas me lleva por la vida que me queda. Ha vuelto. La piedra fue movida desde el cielo. Todo va a moverse desde ahora.

Verónica:

Lo que yo guardo es más que una tela ensangrentada. Lo que noto es más que un rostro junto al mío, una mirada que ha bebido hasta el sudor de los párpados, hilos manchados del dolor de un inocente, la faz de un ser distinto a todos. Si ahora le habéis visto no me extraña. Sé que aquellos ojos que enjugué espontáneamente siguen con la luz que ocultaba tanta sangre, tanto amor también, nada de ira.

Mi fortuna es ese rostro dibujado en mi toalla. Heredarán mis hijos, por los siglos de los siglos esta prenda y el fulgor que la imprimió.

Pedro:

Algunos han creído sin haber visto. Otros vimos al Señor atormentado y escapamos del apuro.

Ahora es tiempo de otra historia; otro tiempo está empezando. Sentimos la presencia del Señor. Cada vez está más lleno nuestro corazón de alegría, cada día el miedo se distancia de nosotros. El Señor se hace notar y nos visita. Aguardamos su retorno en oración, y en oración permanecemos juntos.

María:

Todo me desborda últimamente. Pero en mis brazos tuve el mar cuando lo bajaron de la cruz como un torrente, como una ola sucesiva acabándose en la orilla, en la arena blanda de mis brazos. Y fui capaz de contenerlo a pesar de que su piel deshidratada, escarnecida, me llenó de escalofrío. Y yo, su madre, hice de tripas corazón y del dolor hice brasa y mi rescoldo de amor fue para Él y me quedé vacía. Oh mi pequeño gran hombre, oh, mi Dios y mi hijo maltratado, oh, mi flor y árbol abatido, ¡cuánto es lo que te amo si supieras!

Jesús:

Lo sé, madre, y tu sabes que contemplo la amargura y soledad que te produce mi ausencia, como sé también que te tengo cerca y no te dejaré desamparada. Me verás con mis discípulos y no tardarás en estar conmigo tras un sueño pasajero, el tránsito preciso para que tu alma y cuerpo vuelen a mis manos como ave que abandona su jaula prisionera.