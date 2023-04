La importancia de la felicidad

Los expertos aseguran que la felicidad es un estado subjetivo y que cada persona experimenta la felicidad forma distinta. La felicidad, de una forma u otra, siempre ha estado en el centro de la filosofía y en algunos casos incluso ha llegado a convertirse en uno de los conceptos clave alrededor del cual surgieron diferentes escuelas de pensamiento. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagonista en la aparición y el desarrollo de la ética griega. La felicidad cuenta con múltiples definiciones. Todas son válidas. Para Aristóteles, la felicidad es un fin universal que busca todo ser humano. Es decir, más allá de las diferencias y circunstancias de cada persona, esta motivación está presente en el corazón de todos.

De su importancia habla el hecho de que exista un Día Internacional de la Felicidad. Se celebró el pasado 20 de marzo, como todos los años. Coincidiendo con ese día, se publicó el Informe Mundial de la Felicidad 2023 que establece un ranking de los países más felices del mundo y de aquellos que no lo son tanto. El informe en cuestión vuelve a situar a Finlandia, por sexto año consecutivo, como el país más feliz del mundo. El nivel de ingresos, la salud, la ausencia de corrupción o la solidaridad entre la gente son aspectos que valora el informe para determinar qué países son más felices.

Como usted comprenderá, mi interés está puesto en España que pierde fuelle con el correr de los años y eso me preocupa. Siempre hemos sido un país alegre, divertido, solidario, de buena gente, en apariencia feliz a pesar de las dificultades y eso anima. Lo que desanima es saber que vamos dejando jirones de nuestra tradicional alegría por el camino. Cierto es que la gente feliz "no tiene la sonrisa más grande", los tiros no van por ahí. La gente feliz "confía en los demás y se preocupa por los demás y entre todos hacen la vida mejor". Ese es el quid de la cuestión. Esa ‘comunión’ parece que se pierde en los países que están a la cola a la que, poco a poco, se aproxima España.

Nuestro país no figura en el ranking de los diez primeros entre los que se encuentran también, Dinamarca, Islandia, Israel, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. Los menos felices son aquellos que han pasado una guerra o están en guerra. Afganistán, Líbano y Ucrania entre los últimos. Pero es que España ha ido cayendo de forma preocupante. Si en 2021 estaba en el lugar 24, ni siquiera entre los veinte primeros, en 2022 cay al puesto 29 y en 2023 ocupa el puesto 32. ¿Qué nos está pasando?