Me preocupa la sequía, ¿cómo no me va a preocupar? La sequía nos preocupa a todos, en el campo y en la ciudad. En España, las sequías son un fenómeno recurrente que se ve amplificado por los efectos del cambio climático. Por eso es de urgente necesidad tomar medidas para afrontar los desafíos hídricos, que son tantos, del presente y el futuro en España. Lo que sea menester con tal de garantizar la seguridad hídrica.

Son muchos los factores en contra de esa anhelada seguridad al estar situada España en una de las áreas geográficas más afectadas por las sequías. Basta recordar que en el último siglo, más de la mitad de los años transcurridos han sido secos o muy secos. Si las sequías han afectado a todo el territorio patrio, son las cuencas mediterráneas las que se ven más afectadas. Lo preocupante es que durante el presente siglo se está constatando un incremento en la frecuencia de estos fenómenos extremos. La sequía tiene una dimensión mucho mayor porque si le añadimos el aumento de los costes de producción, la consecuencia inmediata es que está lastrando como nunca al sector agroalimentario La sequía tiene una dimensión mucho mayor porque si le añadimos el aumento de los costes de producción, la consecuencia inmediata es que está lastrando como nunca al sector agroalimentario. Lo que nos faltaba, dada la situación actual. La alerta es generalizada y uno de los sectores más perjudicados es el aceite. Al aceite, que ya está caro de narices, me atrevería a decir que prohibitivo para muchas economías familiares, hablo del aceite de oliva en general y el aceite de oliva virgen en particular, sólo le faltaba el problema de la sequía, no ya para dispararse, que también, sino para desaparecer de los lineales del súper. No es alarmismo, se trata de la pura realidad. Es posible que de seguir la cosa como va, el desabastecimiento de aceite se produzca a finales de año, por lo que se tendrá que regular a través de los precios. Alguna que otra central sindical agraria ha hablado en ese sentido con datos de producción en la mano, lo que hace pensar que tienen bien estudiado el asunto. La cesta de la compra necesita liberarse de tanta subida como se concatena un mes y otro mes. Las malas noticias están relacionadas con las subidas que afectan a alimentos que utilizamos todos los días. Alimentos básicos. El aceite lo es. No podemos blasonar de dieta mediterránea y aceite de oliva y echarnos en manos de otros aceite ajenos a nuestra tradición culinaria, por muy exóticos o exquisitos que sean, .dudo que lo sean más que el aceite de oliva, por ejemplo de Jaén, principal provincia productora. Y no sólo eso, más de 350.000 agricultores se dedican al cultivo del olivar, el sector mantiene unos 15.000 empleos en la industria y genera más de 32 millones de jornales por campaña.