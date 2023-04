El laureado doctor Temprano, discípulo de Barraquer

El zamorano doctor José Temprano Acedo, fue un eminente oftalmólogo, que trabajó con el doctor Barraquer y del que mi padre, también médico, resaltando sus méritos, parecía exagerar diciendo “Con un diente, hace un ojo”, a su vez, era hijo de otro médico zamorano, el doctor Temprano, que vivía en la calle San Andrés y con el que mi padre jugaba diariamente la partida de "chamelo>.

En noviembre de 2022, veo su necrológica en el diario catalán La Vanguardia, en la que figuraba su brillante currículo en catalán: "Josep Temprano i Acedo, Nascut a Zamora (1935). Llicenciat (1959) a la Facultat de Medicina de la Universitat de Madrid i Doctor (1981) (Excellent “cum laude”) a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Oftalmòleg del Departament de Cornia del Centre d’Oftalmologia Barraquer (1966-Actualitat). Metge del sistemes públics de la U.E. (1996). Director de la Revista D’Or d’Oftalmologia (1983). Premis: Requejo al millor expedient acadèmic de Bachiller de la Provincia de Zamora (1952)".

Y en él, la mención de haber sido Premio Requejo, un reconocimiento que, para honrar a D Federico Requejo y Avedillo, la Diputación Zamorana, instituyó para premiar al mejor expediente anual de bachiller, y que consistía en abonar los derechos de expedición del título de bachillerato, se concedieron de 1920 a 1984.

Sus requisitos eran: ser natural de Zamora, haber cursado en un centro zamorano y tener nota media de 9, al menos en dos tercios del bachiller. También se otorgaba anualmente a los mejores maestro y maestra.

Los requisitos del premio eran: ser natural de Zamora, haber cursado en un centro zamorano y tener nota media de 9, al menos en dos tercios del bachiller. También se otorgaba anualmente a los mejores maestro y maestra

Me pareció interesante conocer qué habría sido en la vida real de los bachilleres premiados, entre ellas, la mía, que lo recibí en 1962, para lo que, intenté, desde lejos, y con la valiosa ayuda de unas amigas, digitalizar la eventual información que hubiera sobre el asunto, pero, según ellas había poco, así es que, en marzo, vísperas de Semana Santa, fui personalmente y también bien ayudado, al archivo de la Diputación, donde me atendió una persona muy voluntariosa, pues parece que el archivero oficial hace años que está ausente.

De mis pequeñas pesquisas, que ojalá, alguien más entendido, pueda completar, deduje:

- Solo hay una carpeta con algunos papeles de 1920 a 1933 en la que aparecen premiados:

-1920: D Emilio Prieto Prieto

-1921: Dª Ernestina Aguado Matías y D. Pablo Casaseca Jambrina

-1923: D Daniel Ramos Hernández

-1925 D. Feliciano Piorno Cristobal

-1926: Dª Carmen Moyano Palao.

-1929 Dª Isaura Matilla, la única que ,además del Dr. Temprano, conocí personalmente, era hija de Casimiro Matilla que construyo la casa en la que mis padres vivieron alquilados 30 años y yo 16 , en el segundo derecha de la avenida. de Víctor Gallego, numero 5, era nuestra vecina del tercero izquierda y madre de mi amigo Luis Oiz Matilla, casa de la que, por cierto, se ha conservado la fachada, con el escudo de Casimiro Matilla, pero sin los nidos de golondrinas que poblaban su balcones, frente a la casa de Cesáreo Pichel, de la que salían los camiones cargados con los áridos para construir los "Saltos"y en la que también vivían el Dr. D Segundo Puente Veloso y el Comisario de Abastos, García de Leaniz, todos alquilados, con un zapatero en el portal, junto a las Calderas que tiraron para hacer el conocido como edificio de los Sindicatos, enfrente de la ermita del Carmen, con su bonito jardín sobre la plaza de Alemania, en el jugábamos de niños y que también tiraron.

Aparece citado en 1926 Baltasar Lobo, con premio extraordinario en modelado y vaciado.

Buceando por Internet, también aparece premiado hacia 1950, Sixto Robles Farizo, director del Imperio, periódico zamorano desde 1958 y de El Correo de Zamora, de 1963 a 1983

Y no encontré nada más. Al parecer la Diputación, no aprovechó, en su momento, las ayudas oficiales existentes para digitalizar archivos en papel, aunque, aunque en este caso, no había mucho papel a digitalizar, resultando sorprendente y triste este descuido archivero, con lo que, de momento, me he quedado sin saber quiénes fueron los premiados Requejo y qué fue de sus vidas.