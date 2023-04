¿Es esta la democracia que queremos?

Estamos a poco de volver a votar, y lo que se respira es populismo, populismo y más populismo, pero populismo del barato porque ¿cuántos de los populistas que nos gobiernan, o que aspiran a hacerlo, saben de qué va eso de trabajar para crear riqueza y empleo, de verdad, no precario y discontinuo; de mejorar los servicios públicos de manera ecuánime; de propiciar un clima que pueda favorecer los grandes pactos de Estado que está necesitando España en materia de sanidad, educación o justicia; de redactar y poner en marcha planes que se puedan cumplir en aras de una mejor distribución de los recursos naturales, e incluso de la población; y, sobre todo, de estar dispuestos a contarnos las cosas como son, a no ocultarnos datos, en definitiva, a decirnos la verdad sin miedos ni reticencias conjugadas solo en clave electoral…?

El populismo, como la demagogia o el sindicalismo que ejercen los "más vagos de cada casa" nunca nos podrá hacer progresar; por eso es hora de que la palabra deje paso a los hechos y sean éstos los que nos puedan convencer "obras son amores, y no buenas razones".

Pero como ya sabemos de qué va la cosa, toca aguantar hasta que las urnas den su veredicto.

Hace unos días leía un informe que ponía de manifiesto el desorbitado número de solicitudes de comparecencia que en lo que va de legislatura han sido presentadas en el Congreso, a miembros del Gobierno y en especial a su presidente, y que no han sido atendidas (según dicha información, más de la mitad han quedado sin respuesta). En el mismo informe se enfatizaba sobre las numerosas solicitudes de constitución de comisiones de investigación que, presentadas con el ánimo de esclarecer hechos de gran y trascendente relevancia, han corrido la misma suerte.

Quien no quiera ver la deriva autoritaria del sanchismo, o es que le va muy bien en el carro, que puede ser, o es que no se entera de lo que está pasando en este país

La crisis migratoria de junio de 2022, en la que se produjeron más de una veintena de muertes junto a la valla fronteriza con Marruecos; el acercamiento de todos los presos etarras a las cárceles del País Vasco, en la seguridad de que pronto gozarán de unos beneficios penitenciarios que ninguno merece; el cambio histórico que, sin consultar a nadie, dio Pedro Sánchez a la posición de España en relación al Sahara Occidental; o, más recientemente, la crisis abierta a propósito del conocido como "caso del Tito Berni", o la vergonzosa actuación del Gobierno para intentar evitar, por todos los medios, que una de las mejores empresas privadas españolas, Ferrovial, pueda decidir libremente sobre su futuro… Son algunas de las cuestiones sobre las que mucho se ha hablado y poco se ha sabido, de cierto.

En cualquier país democrático que se precie de serlo, ni el Parlamento puede ser ninguneado por el Gobierno de turno cada vez que su presidente quiera tapar sus vergüenzas, ni el Gobierno puede obrar a su antojo saltándose las normas, o interpretándolas de manera torticera, que es lo que ha hecho el del señor Sánchez durante buena parte de su mandato.

Y si a lo dicho, se añade el acoso a que lleva tiempo sometiendo el Gobierno al Poder Judicial, o el control que ejerce de manera sistemática sobre gran parte de las más altas instituciones del Estado, ya me dirán ustedes en qué clase de democracia estamos instalados.

Por ello, y por muchas razones más, permítanme que esta vez deje en el aire otra pregunta: para el futuro ¿qué queremos, una democracia plena o una autocracia populista?

Aun asumiendo que pudieron ser legítimas las componendas a que debió llegar el actual presidente con todos los grupos parlamentarios que le dieron su apoyo para alcanzar el poder, nada que ver con las que ha tenido que ir tejiendo para mantenerse en él e intentar hacer del Legislativo una continuidad del Ejecutivo. A mi juicio, la mayor parte de las cosas que ha hecho el señor Sánchez, desde que dirige los destinos de la nación, han sido cuanto menos indignas del cargo que ocupa pues todas, o casi todas, están tintadas con el estigma del cinismo, la hipocresía y el autoritarismo, y eso es algo que un pueblo, por muy pasivo que sea, no puede ni debe tolerar.

Aunque no creo que sea necesario recordar lo que la mayoría de españoles sabemos, permítanme que les refresque la memoria citándoles algunas de las actuaciones que ha protagonizado nuestro, todavía, presidente, y que le han hecho ser merecedor de la reputación de mentiroso, egocéntrico y narcisista, que son los calificativos más comunes con los que, incluso, quienes estuvieron más cerca de él, lo identifican.

Como recordarán, para llegar al poder, aunque Pedro Sánchez aseguró que teniendo a Pablo Iglesias en el Gobierno no podría dormir, solo tuvieron que pasar cuarenta y ocho horas para ver cómo se abrazaba con él y le hacía vicepresidente. Más tarde, aunque juró y perjuró que con Bildu no pactaría jamás, es una evidencia que no solo ha alcanzado con los herederos de ETA todo tipo de acuerdos, sino que les ha hecho partícipes del Gobierno, hasta tener que escuchar como Arnaldo Otegui llegaba a decir: “sin los apoyos de los que nos queremos ir de España, Sánchez no hubiera sido nunca presidente”. Desgraciadamente, Otegui y sus camaradas están manteniendo al señor Sánchez en el poder a cambio de un sinfín de privilegios que han sido el precio que nuestro indigno presidente ha tenido que abonar por sus votos.

Y si los que claman por la independencia de Euskadi, como ha quedado dicho, han ido ganando terreno, los que hacen lo mismo por la de los Països Catalans no se han quedado a la zaga. En la memoria de todos está que, aunque tras la sentencia del procés, el presidente Sánchez dijo: "Garantizaremos el cumplimiento íntegro de las penas", meses después llegó a todos los tejemanejes habidos y por haber con los sediciosos y malversadores catalanes, para terminar indultándolos y modificando las leyes a su gusto para que les pudiera salir gratis si lo volvieran a hacer…

Lo referido no es todo, ya que un día sí y otro también seguimos siendo testigos de cómo el señor presidente, sin el menor rubor, sigue haciendo uso de la mentira y de la demagogia para atacar a la unidad de España, como hizo al aprobar una más que sui generis ley de memoria democrática que puede acabar con el espíritu de la transición; a la separación de poderes, con su desmedido empeño por llegar a controlar el Poder Judicial; a la Constitución, tendiendo alfombras a los que ni la cumplen ni la respetan; a la convivencia entre los españoles, dando pábulo a leyes tan polémicas como controvertidas que, por su trascendencia social, antes de ser aprobadas deberían haber sido más ampliamente debatidas en busca de mayores consensos; a los emprendedores, poniéndolos cada vez más contra la pared; e incluso a la democracia, abusando del decreto ley y del populismo como si no tuviera que dar cuentas a nadie de nada. Un ejemplo de presidente, sin duda…

Visto lo visto, ya me dirán ustedes con qué tipo de democracia nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina si el hoy inquilino de la Moncloa llegara a lograr su máximo anhelo, que no es otro que seguir ejerciendo de sheriff de un gobierno adocenado (resulta sonrojante escuchar como sus ministros y ministras recitan las consignas que salen de su gabinete) y de jefe de una organización populista en declive, que es en lo que, por desgracia, se ha convertido el PSOE desde que él lo dirige.

Aprovechándose de su poder político, el presidente intenta ejercer el control de todo lo público como si fuera su dueño y señor; prueba de ello es como hace uso del dinero de todos para, a través de subsidios y dádivas, poder garantizarse una base electoral amplia y leal que le pueda permitir ganar elecciones. ¡Imperdonable!

Los más entendidos en la materia, a propósito de la derogación del delito de sedición (en mi opinión, la actuación más vil y rastrera del señor Sánchez), ya dijeron: "Legislar ad hoc es una absoluta aberración jurídica". Hace escasas fechas, tras ver la cara de pasmado que puso el presidente cuando los violadores empezaron a ser los primeros beneficiados de la Ley del "solo sí es sí" (son más de un centenar los que en aplicación de la misma andan ya por la calle), han apostillado: "Tratar de echar ahora balones fuera es una demostración de juego sucio". Juego sucio en el que el señor Sánchez es todo un experto, como bien nos ha demostrado en más de una ocasión.

Demostró ser un truhan cuando tuvo que emplearse a fondo para echar a Rajoy, aunque, a decir verdad, no le resultó difícil porque se aprovechó de la bajeza moral de los partidos más oportunistas que, como el PNV, Bildu o ERC, siempre están dispuestos a votar lo que sea con tal de obtener algún beneficio.

Volvió a demostrar su golfería cuando durante la pandemia, primero, negó la mayor el 8-m, y después, nos dio los datos que quiso y nos ocultó los que prefirió guardarse en el cajón, para evitar que las estadísticas fueran contra él.

Y lo ha seguido demostrando siempre que ha tenido que combatir cualquier acusación, pues lo de poner cara de víctima para tratar de convertir las acusaciones en ofensas, se le da muy bien; aunque cada vez se le va notando más su impostura porque el falso semblante que le sale cuando pretende convencer ya lo conocemos todos.

Por cuanto se ha referido, podemos andar listos porque las formas de legislar a gusto del consumidor, de tratar de someter a los jueces al implacable decreto ley, de intentar controlar políticamente los máximos órganos judiciales y de manejar a su antojo las instituciones públicas, que son formas más propias de las autocracias populistas que de las democracias plenas, son su manera de hacer política y de gobernar. En consecuencia podríamos decir que, quien no quiera ver la deriva autoritaria del sanchismo, o es que le va muy bien en el carro, que puede ser, o es que no se entera de lo que está pasando en este país.

Y para terminar, permítanme que reproduzca las palabras que le oí pronunciar hace poco, en un debate radiofónico, a un gran analista político: "el declive de las democracias comienza cuando para poder gobernar uno llega a perder su dignidad, y termina cuando quien ya la ha perdido quiere controlar a los árbitros para que le permitan aplicar las leyes de manera selectiva". ¿Les suena?... "Pero como también, al mismo tertuliano le oí decir: “muchas democracias han demostrado que, cuando quieren, se saben defender", mantengo las esperanzas de que así sea, es decir, de que lo sepamos hacer. ¡Ojalá!