El papel de la Heurística

Decía el periodista Ryszard Kapuściński, al hablar de las fuentes de las noticias que "son variadas. En la práctica, hay tres tipos. La principal son los otros, la gente. La segunda son los documentos, los libros, los artículos sobre el tema. La tercera fuente es el mundo que nos rodea, en el que estamos inmersos". Como se habrá imaginado el lector estamos hablando de otros tiempos y de otros periodistas, medio aventureros que pisaban la realidad del mundo y de sus gentes. Que tenían creencias y cultura. Ahora estamos en las redes, en lo virtual y visual, en las redacciones politizadas hasta el tuétano, en la falta de ética en la profesión, en la prisa para ser protagonista, en la posverdad, en las fake news, en los influencers, etc., etc., etc. Otro mundo.

Por lo pronto, a la prensa en papel le quedan cuatro días. Con el papel, al menos la noticia te duraba un día, hasta que comprabas en el habitual quiosco el siguiente ejemplar. Ahora todo viene por Internet con lo cual te cambian el formato, la cabecera y el contenido en segundos. Además, como te cobran por leer el periódico vía digital, tratan de conformar las noticias de cabecera de la forma que consideran más vistosa, morbosa, exagerada, picante, dramática o catastrófica posible, a ver si picas y te suscribes al medio. Lo mismo ocurre con muchos de los sesudos columnitas que escriben en estos medios, que parece que gastan horas en encontrar el titular de su artículo para que ya de inicio sea impactante al lector y no le quede más remedio que leerlo. Se pasan horas rascándose la cabeza para buscar un frase que llame mucho la atención. Fíjense en la cabecera de este artículo y aún no saben a lo que me refiero. Vaya, que acercarse a los medios, de todo tipo, requiere mucho valor y a ver si tiene uno suerte y no sales más deprimido de cuando se entró. Los blogs, que inicialmente eran de personas “competentes” han cedido el paso a quienes, para emerger y conseguir notoriedad, se inventan historias, hechos y fechorías, transformándolos en mercancías La gran pregunta es: ¿Son creíbles los medios de comunicación? Y sobre todo ¿Cuál es más fiable, la web, la televisión, la radio o los medios tradicionales? Hay recientes estudios que profundizan en ello. Cito una reciente investigación estadounidense, realizada por la agencia Edelman, que ha encontrado una igualdad sustancial entre los dos mundos: el 66% de las personas entrevistadas tiene total confianza en las informaciones de los medios tradicionales, como televisión, radio o prensa. Y el 63% considera fiables las informaciones que provienen de los motores de búsqueda, como Google. Esta confianza en la web disminuye cuando la fuente de información son las redes sociales. Sólo el 41% las considera fiables, quizá a causa de las fake news que, en los últimos años, ha reducido sensiblemente la credibilidad de las redes como distribuidores de información, datos y noticias. Más allá de las cifras, una cosa es segura. Las nuevas tecnologías han roto los confines de las enciclopedias. Ahora es muy fácil encontrar todo tipo de información, aunque existe un verdadero riesgo de caer en engaños, en bulos, y cada vez es más difícil saber si son del todo verdad esas noticias que se leen. Además, han saltado por los aires reglas que están en la base del periodismo, y se ha desdibujado la frontera entre “profesionales” y creadores de contenidos mediáticos. Cualquiera puede compartir su propia versión de los hechos, dando una visión personal, y colgarla en su perfil o en su página web. Todos pueden convertirse en editores para una audiencia más o menos amplia. Y cualquiera está en condiciones de contar -a través de un medio potente, el boca a boca- su verdad o inventarse una información más o menos verosímil, o totalmente absurda, sin que nadie se preocupe demasiado. Por esto, los blogs, que inicialmente eran de personas “competentes”, que ponían su saber a disposición de los demás a cambio de algún dinerillo obtenido gracias a la publicidad, han cedido el paso a quienes, para emerger y conseguir notoriedad, se inventan historias, hechos y fechorías, transformándolos en mercancías. Volvamos a la pregunta inicial: ¿Qué credibilidad tienen los medios de comunicación? Quizá la respuesta no es tan difícil: los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, están sufriendo una grave crisis, y se encuentran en un túnel de difícil salida. Muchas son las causas de esta pérdida de credibilidad. Como acertadamente dijo hace algunos años Michael Haller, director del Research Department de la Hamburg Media School, en su artículo sobre la credibilidad de los medios de comunicación europeos, los motivos principales son: - El declive de la capacidad de investigación por parte de los periodistas: muchos prefieren atenerse a las versiones oficiales, sin ir más allá. Buscar información en Google y clicar en los cinco primeros resultados, no es investigar. La verificación de las fuentes, la búsqueda activa de informadores, o la actividad de documentarse, se han convertido en rara excepción. - Falta de profesionalidad: muchas redacciones publican cualquier cosa que provenga de las agencias de marketing o de los spin doctor empresariales o políticos. Ni siquiera se dan cuenta de que, con ello, hacen relaciones públicas en vez de periodismo. - Demasiadas opiniones no contrastadas y pocos hechos: a menudo las informaciones vienen filtradas y adulteradas por los comentarios de los influencer y los líderes de opinión. La consecuencia es que se pierden de vista los hechos, lo que realmente ha sucedido. –Poca diversidad en el mainstream: con demasiada frecuencia, los principales órganos de prensa publican interpretaciones más o menos idénticas sobre qué es deseable política, económica y culturalmente. Por lo tanto, los grupos minoritarios de la sociedad perciben el punto de vista de los medios mainstream como arrogante, sobre todo los que se consideran a sí mismos víctimas del proceso de cambio social. La fractura entre la hipocresía mainstream y los grupos marginales de la sociedad se ha hecho amplia y profunda: para muchos, los grandes medios de comunicación se han convertido en portavoces del Sistema. Así están las cosas, pero ahora caigo que se me olvidaba hablar de "El papel de la Heurística". Para iniciar, la heurística es un término que define la acción de descubrir y crear desde el ingenio. Busca dar respuestas ante diversos problemas por medio de métodos o estrategias innovadoras, no convencionales y de carácter sencillo. Pretende incentivar y desarrollar en el ser humano la capacidad de inventar. De esta modo, el individuo hallará desde su experiencia caminos alternativos que brinden soluciones. Además, también puede ser muy útil en situaciones en las que no se dispone de suficiente tiempo o recursos para empaparnos de todo lo relacionado a un determinado problema. De tal forma que puede ser una herramienta valiosa para que podamos resolver problemas cotidianos, como pueden ser: Elegir qué producto comprar en un supermercado/Decidir qué restaurante elegir para la cena de un aniversario/Decidir la mejor opción (instrumento financiero) para invertir dinero y también "decidir como presentar la noticia para que tenga mejor aceptación ante el lector al margen de su veracidad o realidad". Y esta última premisa es la razón del título de este artículo. Suerte.