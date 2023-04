La necesidad del café en los pueblos

"Solo el que sabe es libre y es más libre quien más sabe. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura". Miguel de Unamuno

El éxodo rural es una realidad patente en nuestra Castilla, especialmente en la comarca de Tierra de Campos zamorana, que es la zona que más conozco y, puedo hablar con conocimiento de causa.

Basta leer un análisis comparativo de los habitantes de nuestros pueblos en la década de los años 1950 y, las décadas de los años posteriores al comienzo del siglo XXI, para percatarse de que los pueblos están despoblados.

En el trienio 2019-2023, a consecuencia del Covid19, se albergó la esperanza de un regreso al mundo rural, de algún sector de la población urbana que, teniendo en cuenta la posibilidad del teletrabajo, se asentaría en el mundo rural, teniendo en cuenta las buenas condiciones ambientales y espacios libres de contaminación y, porque no decirlo, de la facilidad de adquisición de vivienda, a precios muy asequibles, en comparación con los desorbitados precios de la vivienda, en las grandes ciudades y en las no tan grandes, donde prima la especulación.

Las instituciones y poderes públicos deben tomar conciencia, de la apremiante necesidad, de dotar al mundo rural de los últimos avances técnicos e informáticos a fin de que sus habitantes y de quienes deseen instalarse en el mismo, gocen de los medios necesarios para desarrollar su trabajo, en igualdad de condiciones que los habitantes de las grandes ciudades.

Hay una triste realidad, a la que los señores políticos e instituciones públicas no han puesto remedio, desde tiempo inmemorial, cual es dar oportunidades a la juventud para desarrollar sus actividades en el mundo rural, lo contrario, como nos demuestra la experiencia secular es el abandono masivo de los pueblos.

A poco observadores que seamos, nos percataremos que el abandono del mundo rural, del campo, en esencia, y especialmente en nuestra Tierra de Campos, comenzó con la llegada de "la mula mecánica", con la concentración parcelaria de los viñedos, me estoy refiriendo en cuanto los viñedos de la ribera del Cea, lo que originó el cierre de las escuelas y no lo podemos dudar que, pueblo sin escuela, pueblo sin vida.

Actualmente podemos decir que un pueblo sin café, sin bar, es un pueblo sin vida, un pueblo muerto.

El café de un pueblo es un lugar de vida, donde se comentan las noticias, las personas se interesan por el estado de salud, de fulanito, de menganito; es un lugar de socialización de las relaciones de sus habitantes.

Siempre me he preguntado a qué obedece que las fábricas, que la producción industrial se haya concentrado en las grandes ciudades, obligando a las personas del mundo rural a trasladarse a vivir en ellas, porque eran los únicos lugares donde podían encontrar trabajo, normalmente con bajos sueldos y donde la adquisición en propiedad de una minivivienda, supone una vida entera de esfuerzo y sacrifico, cuando a muy pocos kilómetros, es posible producir lo mismo y el precio de adquisición de una vivienda más amplia y confortable, no tiene color.

La pregunta es ¿Qui prodest? ¿A quién beneficia? Presumo que a unos pocos, movidos por intereses económicos y especulativos, pero, en ningún caso a las mayorías que son los sufridores del desarraigo de su lugar de origen, del esfuerzo que supone la adquisición, en el mejor de los casos, de una minivivienda, a precio de oro, a pagar en varias décadas, con el euribor por las nubes, o condenados a vivir en alquiler, destinando una parte considerable del sueldo a su pago.

No sigo, queridos lectores, para que no se depriman, pero por favor, no digan "es lo que hay". Vamos, entre todos, a procurar cambiar esta situación y que los zamoranos, en un futuro no lejano, puedan permanecer en su Zamora, realizando su actividad.

Invito a los señores políticos, a una reflexión profunda de la situación presente y, por favor, tomen medidas para que el mundo rural vuelva a tomar el auge y vida que tuvo en tiempos pasados y cortar de una vez y para siempre, la pérdida de población de nuestra provincia y capital.

Las elecciones están a la vista, los zamoranos queremos hechos y realidades concretas, porque las buenas palabras se las lleva el viento, como las promesas incumplidas, y una vez han pasado las elecciones, y se ha conseguido la poltrona, y asegurado el condumio para cuatro años, si te veo no me acuerdo...Un poco de vergüenza, por favor.

Pedro Bécares de Lera