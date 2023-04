Tu voz importa

Así reza el lema que ayer presidía el Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril, auspiciado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Lema que deberíamos tener en cuenta todos los días a lo largo de nuestra vida. No cuidamos la voz, no le damos importancia, la mal utilizamos, sólo cuando la perdemos nos damos cuenta de su importancia.

Debemos ser conscientes del valor de la voz, como debemos ser conscientes de que la pandemia de COVID ha agravado los problemas en la voz de muchas personas. Habida cuenta de que la palabra que se expresa a través de la voz es el principal medio de comunicación de las personas, debemos ser más cuidadosos con tan preciada herramienta que nos permite expresar pensamientos y emociones, estar en contacto con otros y crear relaciones personales. Podemos lograrlo ateniéndonos a una serie de cuidados básicos muy fáciles de llevar a cabo. Hay que tratar de evitar las clásicas afonías y disfonías a las que estamos sujetos por su mal uso y otras cuestiones de índole varia.

Las personas que necesitamos la voz para ejercer nuestra profesión pasamos por un calvario cuando la perdemos o nos cambia. Para evitar daños futuros no está de más visitar con cierta frecuencia al otorrino. También podemos llevar a cabo prácticas la mar de sencillas que nos ayudarán a mantener el tono preciso y así evitar nódulos y pólipos siempre al acecho sobre todo entre las personas que hacen un uso profesional de su voz.

El tabaco no es el mejor compañero de camino. Además, no hay que alzar en exceso la voz, hablar con cierta cadencia, proteger la garganta ante el frío y mantener hidratadas las cuerdas vocales ingiriendo abundantes líquidos durante el día. El Día Mundial de la Voz, que no sólo fue ayer, sino que debe celebrarse todos los días por nuestro bien, debemos celebrarlo de la forma que nos aconsejan los expertos. Haciendo un uso responsable de nuestra voz, evitando todo aquello que pueda representar un riesgo como el uso de sustancias nocivas, hablo del tabaco y, en cierta medida, también el alcohol y dejar de hablar en voz muy alta para no dañar, para no irritar cuerdas tan vulnerables tan frágiles como las cuerdas vocales.

Aprender a usar bien la voz es el primer paso para evitar posibles problemas de salud. Tu voz, la mía, la de todos, importa y mucho. Define nuestra personalidad y es nuestra máxima expresión.