Carta abierta contra pintadas de mal gusto

Urge ya un plan integral, un compromiso firme, abierto y público, contra todos esos atentados al patrimonio tanto público como privado, que desde ya hace demasiado tiempo vienen afeando y deteriorando gravemente la imagen de nuestra ciudad.

Calles y fachadas que hoy se ven repletas de incalificables pintadas que no son nada más que actos vandálicos que, además, vienen costando demasiado dinero a nuestro erario público ya de por sí muy debilitado. Pintadas que denotan una cierta incultura y nula sensibilidad artística por parte de quienes los realizan, y desidia por quienes los consienten y aplauden.

Entiendo la necesidad de ser joven, de reivindicarse, rebelarse, de hacerse notar, de mostrar su libertad, de ansias de democracia, de .... ¡Tantas cosas ya vividas!. Pero entiendo que para todo ello existen cauces adecuados que hay que aprender a distinguir desde la más tierna infancia.

Todo lo que suelo ver plasmado en las paredes de nuestros barrios no denota nada más que ignorancia y mal gusto. Una cierta falta de respeto por lo ajeno y una dejadez que va deteriorando, cada día más, la propia educación. Esa que cada día parece acercarse más a la ignorancia. Lo que conduce, poco a poco, al desencanto, desafección, desmotivación, e incluso a la indignación.

Tal vez sea yo demasiado mayor e ignorante y tenga ya demasiados años de pasado para valorar esos “tags” que inundan de feísmo la “nueva modernidad” de nuestras fachadas. Quizá me falte cultura suficiente para interpretar a esos “grandes” aspirantes a pintores callejeros que, como otros animales irracionales, (perdón por la comparación), van marcando su propio territorio. Si no es así, ¡Disculpadme! Paredes garabateadas sin sentido, tan sólo me parecen, rincones de ignorancia, donde mis ojos cansados de juventud no son capaces de acostumbrarse a mirar. Tampoco creo que ya deban habituarse y conformarse a esta lacra vandálica que nos invade con tanta impunidad.

Me resisto a que pueda llegar a ser normal el ver así el estado de nuestras calles y paredes. No puedo conformarme a que sea algo inevitable.

Ha de ser triste la imagen que en los ojos forasteros se lleven quienes nos visitan ante tanta dejadez y abandono. Seguro, imagen de penuria, pena, impunidad, ingobernabilidad, dejadez, vaya usted a saber.

La vanagloria del grafitero de mal gusto debe ser perseguida y no aplaudida. Debe ser censurada y hasta castigada con un mayor rigor.

Tal vez sería el momento, al igual que existe en otros sectores, que la pintura en spray, fuera tan solo dispensada y autorizada para profesionales y por profesionales que, al igual que ocurre con los pesticidas, herbicidas, y otros productos, puedan y deban ser controlados desde su adquisición hasta su final. Sin duda, es preciso un control más exhaustivo.

Ya sé, y me adelanto, que tras estas palabras me dirán que esto forma parte y es reflejo de la sociedad que hoy tenemos, pero tal vez no sea la que los mayores nos merecemos. Ya sé que hoy libertad es más bien libertinaje y permisividad. Ya sé que lo moderno se confunde con democracia en demasiadas ocasiones, y sé que un garabato en la pared es orgullo para el arte. Y sé que un grafiti llama a otro grafiti, y sé que los incívicos tienen mucho menos que perder en esta “guerra” del querer.

Todo esto, tan sólo son apuntes de un indignado más y de un presidente de Comunidad que comparte con otros muchos su repulsa por estos actos vandálicos.

Benjamín Charro Morán