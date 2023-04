Ya era hora, pero…

Pasó la Semana Santa. Éxito total. Muchísima gente. Llenos espectaculares en las calles, los bares, los restaurantes, los hoteles, las casas rurales Y buen tiempo, claro. (Me resisto a calificar el tiempo, que puede ser caluroso, seco, húmedo, ventoso, etc, pero lo de “bueno” o “malo” es demasiado subjetivo y no suele ajustarse a la verdad; lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa) El caso es que todo el mundo (o casi) ha coincidido en que el tiempo ha sido “bueno”, “muy bueno”. Los visitantes se han ido encantados; no han necesitado abrigos y, mucho menos, paraguas. Así que han vuelto a Madrid deshaciéndose en elogios. Los que seguimos aquí (recemos o no) no lo tenemos tan claro. Miramos al cielo, miramos a la tierra y…

Miguel Delibes escribió que el cielo de Castilla está tan alto porque lo han elevado los campesinos de tanto y tanto mirarlo. Algo de eso tiene que haber. Las miradas hacia arriba no cesan; el cielo continúa lejano y la tierra parece implorar ayuda. No llora porque las lágrimas serían como derrochar la poca agua que le queda, el tempero, que se dice en los pueblos. También tendría que llorar y lamentarse porque nadie reparó en ella, en la tierra, cuando todos pedíamos sol y más sol para que salieran con normalidad las procesiones. Ni siquiera un mínimo recuerdo. Vi, escuché y leí numerosas informaciones sobre el desarrollo de la semana de Pasión. Creo que nadie mencionó nunca la sequía, el daño que aquellos días calurosos estaba haciendo en el campo. Lo entiendo; lo importante, lo vital eran los desfiles procesionales, la ausencia de esa lluvia incómoda que los molestaría, las temperaturas altas (o, al menos, soportables); ¿quién se iba a acordar de los pobres agricultores que, quizás en sus adentros, oraran para que descargaran las nubes, aunque fuese un poquito, aunque fuese en horas que no coincidieran con las procesiones, y así dar gusto a todos sin perjudicar a nadie? De nada valdrán esos intentos (de momento, solo amagos) si no se buscan soluciones viables, incluidas subvenciones a fondo perdido para agricultores de verdad no para dueños de tierras. De lo contrario, el desastre llegará más pronto que tarde Ahora, una vez rebajada la euforia, una vez vuelto el día a día, algunos sectores (y no solo los agrarios) comienzan a caer en la cuenta de lo que está sucediendo. Y de su peso. No se atisban síntomas de que vayan a llegar las esperadas, y salvadoras, lluvias, lo que equivale a decir que un porcentaje elevadísimo (hay quien ya lo sitúa en un 70%) del cereal de secano puede perderse. Pastos, cultivos leñosos, algunas viñas, incipientes regadíos también han sufrido la acción de la extraña alianza entre los calores desmedidos y las heladas extemporáneas. Mal panorama, que, sin embargo, parece no afectar ni a las autoridades ni a la propia sociedad. O no son conscientes de la gravedad del problema o van dejando pasar el tiempo, con la cabeza escondida bajo el ala, a ver si amaina el temporal. ¿Ya nos hemos olvidado de las loas que se le dedicaron a agricultores y ganaderos cuando fueron de los pocos que continuaron con su labor en plena pandemia? Sí, parece que aquello fue un espejismo promovido por la necesidad. Una vez que se acabó ésta, se acabaron el reconocimiento y los aplausos. Al fin y al cabo, seguimos comiendo aunque tengamos que traerlo de fuera y nos salga más caro. Me entero de que hay alguna asociación agraria que ha pedido la reunión urgente de la Mesa Nacional de la Sequía para abordar un problema que afecta al país. No hay fecha ni, que yo sepa, propuestas concretas. Y me entero, asimismo, de que el señor consejero de Agricultura, antaño hombre de Asaja, ni siquiera se ha reunido con las organizaciones agrarias en este año que lleva en el cargo. Ya es hora. Creo que tanto desde el ministerio como desde la consejería, cada cual en su competencia, tienen que hacer un esfuerzo para estudiar la situación y tratar de poner remedio. Que no llueva, no es culpa suya, claro, pero que no se actúe, sí. Y en este asunto el tiempo corre en contra. Día que pasa sin llover, día que se incrementan los daños irreversibles. Y todo ello en un año en el que han aumentado enormemente los costes (abonos, herbicidas, gasoil) y en el que alguna gente ha preferido sembrar menos. “Ya era hora”, el título de este artículo, hace mención a esos primeros intentos de abordar ya el problemón. El “pero” y los puntos suspensivos que le siguen equivalen a decir que de nada valdrán esos intentos (de momento, solo amagos) si no se buscan soluciones viables, incluidas subvenciones a fondo perdido para agricultores de verdad no para dueños de tierras. De lo contrario, el desastre llegará más pronto que tarde.