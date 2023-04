O Camiño Mozárabe y la romería de Bretó

A resultas de mi condición de zamorano consorte, título que luzco con indisimulado orgullo, asistí a la presentación, en el marco de la programación del Club La Opinión - El Correo de Zamora, del documental “O Camiño Mozárabe. Sangre, Sudor y Fe”, por parte de Don José Antonio Vázquez Taín. Me permitirán que, en esta ocasión, no le dispense otros tratamientos, a los que, por cierto, estoy más que acostumbrado por mi actividad profesional de abogado, porque su comparecencia en Zamora no obedeció, esta vez, a su reconocido quehacer en las altas responsabilidades de Magistrado Juez, y al que no puedo por menos que felicitar efusivamente por el espléndido resultado del trabajo que mostró, como también a la moderadora del acto, Doña Carmen Ferreras, por su brillante introito. En otro orden, a colación del comentario que surgió en el posterior coloquio sobre el Puente Quintos, aprovecho la ocasión para trasladar la información, a fin de que sirva de general conocimiento, de que este lunes, día 17 de abril, en las inmediaciones de dicho emplazamiento, se celebrará la tradicional romería de Bretó a la Ermita de la Virgen de los Montes Negros o La Pedrera.

Nicolás Iparraguirre Múgica