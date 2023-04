En un tiempo no tan pasado, se ahogaba en un barreño de agua a los cachorritos de la camada que no se iban a necesitar. Ahora, gracias a la Ley de Bienestar Animal, esa aberración es delito. Hoy en día somos más civilizados, y por eso sólo permitimos que miles de seres humanos se ahoguen delante de nuestros ojos en el Mare Mortum.

Según el calendario intercultural, la celebración de la Pascua cristiana ha coincidido este año con el mes sagrado para los musulmanes de Ramadán y la Pesaj judía. Y justo ahora, Giorgia Meloni, alias Io sono cristiana, se ha reunido en Roma con Pedro Sánchez, alias Yo creo en el becerro de oro, para hablar de sus cosillas de dirigentes. Y de inmigración.

Las ausencias en esa cumbre entre la Barbie monoteísta y el Ken pagano eran sangrantes: Malta, Francia, Chipre, toda la costa ex yugoslava, Albania y Grecia, pero hablan muy mucho de lo poco que vale la vida humana.

El sur de Europa es una inabarcable frontera que separa nuestra opulenta vida con vacaciones de Semana Santa, cifras de récord como preludio del gran verano que nos espera, de la decisión de dejar atrás la pobreza y emprender el camino hacia el horror, el horror, como cruel purgatorio previo al cielo.

En la reunión de Roma han colisionado dos formas de hacer política, que no difieren en apenas nada. Verbigracia, el mismo perro con distinto collar. Giorgia Meloni, defiende que acoger a los seres humanos, que huyen de sus países a través del Mediterráneo en paupérrimas condiciones, significa ser cómplice con las mafias que trafican con ellos.

Falso. Lo que oculta doña Io sono cristiana, es que esas mafias trafican con seres humanos porque existen seres humanos con los que traficar. Y existen, porque necesitan escapar de sus países. Y lo necesitan, porque sus dirigentes corruptos se han aliado con multinacionales de capital italiano para que expolien sus recursos naturales. El viejo colonialismo del hombre blanco.

Giorgia Meloni propone pues, que La Unión destine fondos europeos a esos países de origen, para así evitar que la población tenga que emigrar. Lo que pretende la dirigente italiana, es que las empresas de ese país sigan obteniendo cuantiosos beneficios hurtando recursos ajenos, pero que sea el dinero del contribuyente el que subvencione a los negritos para que no abandonen el barco africano.

Al más puro estilo capitalista. Durante los veinte años que ha durado el conflicto armado en Afganistán, el Tesoro público norteamericano ha destinado casi mil millones de dólares a perder la guerra. Mientras, dos industrias armamentistas y cinco empresas militares privadas han sido los únicos beneficiarios de la derrota. Han cobrado un pastizal del Departamento de Defensa, y encima han visto como sus acciones se disparaban en Bolsa.

La emigración se soluciona con un Pacto europeo que prohíba a nuestras multinacionales intervenir en Asia, África y Suramérica

Muy sagaz. La misma estrategia que venimos realizando desde el 2008 con la Operación Atalanta, en la que participa la Armada española. Militares españoles, servidores públicos obligados a arriesgar sus vidas tan sólo para que armadores vascos, cántabros y gallegos puedan seguir saqueando los recursos marinos de los países bañados por el océano Índico y los del cuerno de África.

Enfrente, la postura de don Yo creo en el becerro de oro: pura hipocresía. Parole, parole, parole, tante parole. Mucha alianza de las civilizaciones y mucha solidaridad internacional… y al final, las atroces imágenes de la masacre de la valla de Melilla. Aún sin esclarecer.

Con un ministro de Interior negándose a dimitir, y escudándose en que la Guardia Civil actuó correctamente. Como si la Guardia Civil no hiciera otra cosa que acatar órdenes. Y un presidente del Gobierno legitimando, en repugnante rueda de prensa, la brutalidad marroquí.

A los políticos que defienden con vehemencia la herencia cristiana de Europa, convendría recordarles ciertas palabras. Mateo 25: 35-46, “porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis”.

La emigración se soluciona queriendo solucionarla.

No se soluciona con las franquicias del hombre blanco saqueando los recursos de las gentes de color. Ni levantando muros de la vergüenza, y apaleando a los miserables que osan saltarlos huyendo de la miseria en la que les condenamos a malvivir.

La emigración se soluciona con un Pacto europeo por la Emigración. Un acuerdo que obligue a respetar el estatuto de refugiado, y no como ahora donde se puede elegir a la carta. Refugiados son todos, los ucranianos de raza aria y fe cristiana, y los sirios, palestinos, yemeníes o afganos con la piel del color de la tierra y credo islámico.

La emigración se soluciona prohibiendo por ley a las empresas europeas intervenir en la tricontinental del hambre: Asia, África y Suramérica. Y si las multinacionales de China, Rusia, Canadá y EEUU se tiran a un pozo, nosotros no. Porque para eso somos Europa, la cuna de la civilización.

Somos un continente envejecido, y la emigración es una oportunidad de futuro, dada nuestra mínima tasa de relevo generacional. Pero una emigración sujeta a las raíces del origen de Europa: la Razón y el humanismo cristiano. Sí al acogimiento de todos los refugiados, y de aquellos inmigrantes con visa de trabajo y/o estudios.

Y por supuesto, la historia universal del homo sapiens demuestra que el mundo nunca ha sido un Edén pacificado, es necesario un control de fronteras terrestres y marítimas a cargo de nuestros hombres y mujeres de armas. Urge poner fin a este humillante sometimiento al chantaje de las tiranías de Mohamed VI y Erdogán I.