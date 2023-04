Vanidad o penitencia

Hace muchos años me acogió esta, nuestra querida, ciudad. Tuve un compañero, zamorano de pro, semanasantero penitente de hasta cuatro cofradías. A sí mismo se aplicaba todos los adjetivos que reniegan de la Fe, ateo, apóstata, no practicante, de ninguna religión, e incluso hereje.

Este siervo de Viriato procesionaba descalzo, un día no pude por menos interesarme por el motivo de este sacrificio. Por estética, me contestó, me quedé sin palabras ni argumentos discursivos. Efectivamente puede comprobarlo. Me he cruzado con la procesión de La Virgen de la Esperanza, muchas de las mujeres que desfilaban, mayores y jovencitas, lo hacían sin calzado, con las medias negras de rigor. Nada que ver con los pies desnudos que ensalzaba mi compañero. Será por penitencia o por ese pecadillo de la vanidad que a todos nos toca un poco.

F. Mario Santos