Van a tener razón

Cuán observadora es la gente. Con las prisas y esas cuestiones propias de nuestro tiempo que también afectan a Zamora, parece que pasan por la calle, o lo que es igual, por la vida, sin percatarse de los pequeños detalles. Nada más incierto. El personal observa y luego se pronuncia al respecto de sus observaciones.

Me hacían notar sobre algo que no ha pasado tan desapercibido, puesto que son muchos los que han incidido en el tema. Me refiero a la población canina. Nunca, como este año, se había observado tanto can en las procesiones de Semana Santa. Acompañados por sus respectivos amos y amas, como es de recibo, los canes han ocupado su lugar en calles y plazas como, no voy a decir cofrades de acera, pero abundando en la dialéctica franciscanas, sí como ‘hermanos’ de acera. ¡Como que se han enseñoreado de la ciudad!

Se han visto canes de todos los tamaños. Algunos, incluso, dada la envergadura, daban más miedo que otra cosa. Los hubo que portaban bozal. Otros graciosos y juguetones y algunos casi diminutos, pero muy ladradores, de raza inequívoca. Ignoro si todos los perros estaban censados en Zamora o alguno provenía de la diáspora. Lo cierto y verdad es que sin quererlo, han sido protagonistas secundarios o de reparto de los días pasados.

Mientras la población humana se estanca o decrece, la población canina sufre un aumento considerable que se ha puesto de manifiesto a lo largo y ancho de días pasados. Me refiero a esta Zamora de nuestros pecados y virtudes, a esta Zamora del alma, que a falta de criaturas que refuercen el censo, se hace acompañar en su singladura por el más fiel amigo del hombre con el que muchas personas intentan combatir la soledad.

Hay mucha soledad en Zamora y cada cual la combate o acepta de diferentes maneras. Prefiero el contacto humano. Pero si se hace imposible, nada como un perrito. Servidora tuvo dos compañeras maravillosas, “Suerte” y “Chispa”, por este orden que, desde luego, fueron muy queridas, también por mis buenos padres. Debo decir que eran una delicia. Es más, cómo cogían al vuelo el estado emocional en el que me pudiera encontrar en un momento determinado. Con ellas no había pena que durase un minuto. Quizá porque tampoco fueron tiempos de pena marcados por las ausencias.

Tienen razón, toda la razón del mundo, quienes han observado la importante presencia de canes en las procesiones. No se han perdido una. He llegado a coincidir con el mismo perrito en tres procesiones distintas. Zamora es ciudad de acogida, que también lo sea para el fiel amigo del hombre.