En defensa de WhatsApp

No seré yo quien levante mi dedo acusador contra el lector que decida pasar de página solo con leer el título de este artículo, porque cómo tiene posible defensa una aplicación que, a pesar de ser de uso masivo, la mayoría de los bien pensantes considera que más que facilitar la comunicación, dejando aparte las situaciones de emergencia, lo único que ha hecho es desnaturalizar y hasta frivolizar las relaciones, sustituir no ya el contacto físico sino hasta la voz por cuatro palabras mal escritas y una tanda de emoticonos gilipollescos que en no pocas ocasiones generan más conflictos que otra cosa, porque uno piensa el que lo pone y otro el que lo recibe. Que, claro, no todo se puede sintetizar en unas manitas juntas para expresar condolencias, o en una carita medio alelada para decir que lo que has recibido te gusta. Y eso sin contar con la infinidad de veces en las que te equivocas con el emoti en cuestión y entonces vives unos instantes de zozobra, porque por mucha prisa que te des en borrarlo para ti y para todo el mundo lo más probable es que el destinatario lo haya visto y, por ello, se haya hasta ofendido cuando le mandas una bailarina folclórica en respuesta a que le ha dejado su pareja, pero es que era el último emoticono que habías usado y, ale, el dedo te ha traicionado.

Si a esto le añadimos el corrector y el texto predictivo, WhatsApp se puede convertir en un arma letal de la más consolidadas de las relaciones, porque de repente te aparece un Carolo cuando querías poner cariño, o un Ezequiel sin venir a cuento, pero a ver cómo lo explicas. Eso sin contar con que le des a enviar antes de tiempo y la frase salga como si fuese una conversación encriptada de espías y entonces reconstruyes palabras con asteriscos, pero como el otro ya te ha contestado tú no sabes ni de qué estás hablando, mientras los avisos de entrada se repiten sin cesar como si fuese el fin de mundo, y el lío ya está montado. Como lo está por el simple hecho de que uno de los interlocutores sea más rápido en el manejo del teclado, con lo que cuando estás respondiendo a una frase resulta que ya han entrado otras cuatro y no sabes a qué le estás diciendo que sí y a qué que no, y vuelta a deshacer el embrollo. E insisto, en más de una ocasión el asunto se puede poner más que feo. Visto así parece una inconsciencia venir aquí a sacar la cara por semejante herramienta con lo fácil que es hacer una llamada telefónica, decir lo que tengas que decir, o preguntar por cómo está la persona a la que llamas y, además, se incorpora el tono de voz, que no deja de ser una más que valiosa herramienta de comunicación, porque un estoy bien escrito está a años luz del mismo estoy bien escuchado, que de viva voz aparecen los matices, esos matices que pueden convertir un estoy bien en estoy hecho una piltrafa de mil pares y hasta en un te necesito sin atreverme a decirlo. Pero, con todo, optamos más por el WhatsApp y podría pensarse que es justamente para no sentirnos comprometidos ni con las palabras ni con los tonos, para que todo sea más aséptico. Sentido así, es evidente que WhatsApp enfría las relaciones, las despersonaliza, porque el mismo mensaje o emoticono se puede mandar de manera masiva a distintos receptores y de este modo se convierte en una forma más de alejarnos del trato personal que de realmente sentirnos acompañados. WhatsApp se puede convertir en un arma letal de la más consolidadas de las relaciones, porque de repente te aparece un Carolo cuando querías poner cariño, o un Ezequiel sin venir a cuento, pero a ver cómo lo explicas Sin embargo, yo creo que WhatsApp sí tiene, sobre todo para quien lo envía, unas virtudes que me parece que hay que poner en valor. Por un lado, te permite entrar de sopetón en la vida de otro sin interrumpirlo en ese preciso momento, cosa que no ocurre con una llamada telefónica que obliga al receptor a dejar lo que estuviera haciendo y atenderte, o a rechazar la llamada y sentir la necesidad de que te debe una y, por lo tanto, tendrá que llamarte, aunque solo sea para quedar bien. Pero es que, si no te la coge, entonces tú no puedes decirle lo que querías, sea importante o no, con lo que las palabras quedan muertas sin poder recuperarse, porque cuando consigas contactar ya será otro tiempo y, por lo tanto, otra situación distinta. Sin embargo, el WhatsApp ahí queda y, aunque nunca se responda, lo dicho permanecerá y con ello la tranquilidad del emisor de haber puesto lo que quería justo en el instante en que quería. Y esto me lleva a una segunda virtud de esta denostada herramienta: el poder trasladar tu sentimiento en estado puro justo en el momento en el que lo estás sintiendo, teniendo al receptor en la mente, sí, pero sin depender de él para poder decir lo que piensas, porque ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo de coger el teléfono cuando la musiquilla le anuncie un nuevo mensaje, ya lo verá si quiere y hasta contestará, pero a ti que has mandado una foto, un emoticono, una frase, o un sencillo hola, qué tal nadie te quitará el placer de haberlo enviado y, algo mucho más importante para mí, la satisfacción de haberlo hecho precisamente en el momento en el que querías, con las circunstancias de ese momento y sin ni siquiera tener que depender de a quién se lo mande. Uno solo ante su sentimiento y en la cabeza el destinatario. Porque no nos engañemos, enviar a alguien el más simple de los emoticonos, o la foto de lo que estás viendo, o una frase tan breve como un suspiro supone, por encima de todo, que justo en ese preciso instante, justo antes de darle al icono de enviar, la persona a la que se lo vas a enviar se ha convertido en muy importante para ti, tanto como para querer compartir con ella tu estado de ánimo, tu sentimiento, o lo que tus ojos ven. Y se ha convertido en tan protagonista de ese momento que te ha robado unos breves instantes de un tiempo siempre breve, limitado y personal y lo ha hecho con tal tronío como para que ni siquiera su respuesta tenga que ser inmediata. Esa es su grandeza y la mía al mandarlo.