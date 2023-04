La cultura global promueve la tolerancia, no me cabe duda. Pero una cosa es la promoción y otra la aplicación. Las dificultades del ecumenismo se encuentran fundamentalmente en las sensibilidades religiosas que se han diversificado tanto. De las grandes religiones, sea por lo que fuere, la católica es la que sale peor parada. El punto de mira de la crítica y de la mofa más abyecta se centra, no me diga por qué, en la religión católica y en sus tradiciones y costumbres más populares, más sentidas, advocaciones marianas incluidas.

La sensibilidad católica no es tan fina como la sensibilidad de alguna que otra religión intocable, más por miedo que por respeto, para quienes no tienen otro pito que tocar que tocarle el pito de la discordia a los católicos. Con lo bonita y edificante que es la concordia, "acuerdo o armonía entre personas o cosas". Existe más concordia entre las cosas que entre las personas. Otra vez la televisión catalana, concretamente el programa "Está pasando" se ha mofado tonta y gratuitamente de la Virgen del Rocío y de la Semana Santa, incendiando las redes y provocando el malestar, sobre todo de los andaluces, directamente aludidos. A mí como católica también me ha molestado pero no les voy a devolver la andanada con la misma munición, aludiendo en los mismos términos a la Virgen de Montserrat, la "Moreneta" catalana. Ni se me pasa por la imaginación. No es plato de buen gusto ver aparecer en un "sketch" del susodicho programa a una actriz vulgar y ordinaria, vestida de virgen, concretamente de la Virgen del Rocío, con una muñeca de bebé representando a Cristo. La actriz no sólo se burló del acento andaluz que, por cierto, tiene más gracia que el catalán, salvo que resucitáramos a Mary Santpere y le diéramos cuartel, también lo hizo de las tradiciones propias de la tierra, imitando el cante de las saetas y las muestras de devoción cristiana a las imágenes que salen en procesión. Contra ese ataque "La saeta" de Serrat a todo trapo. Lo más grave es que la imbécil de turno se permitió bromear sobre aspectos sexuales de la Virgen, sin caer en la cuenta de que, se llame como se llame, más morena o más blanca, la Virgen es siempre la misma. No voy a reproducir los comentarios soeces puestos en boca de la actriz sobre la Virgen del Rocío, no merece la pena. Estos de la tele independentista catalana no son los valientes chicos y chicas de "Charlie Hebdo", el semanario satírico francés que se atrevió con lo que estos impresentables no se atreven. Ojo, que tampoco quiero que se empleen a fondo con otras religiones, con otras sensibilidades religiosas. Solo pido respeto para todas y el fin de programas tan despreciables y rastreros como el aludido.