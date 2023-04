¿Y por qué no recogen su basura?

Esa era la pregunta que me hizo un amiguete que me ha acompañado durante estos días cuando contempló, en vivo y en directo, el espectáculo de la basura tras la noche del famoso botellón, en el parque de San Martín y alrededores. No supe qué contestarle en ese momento. No quise quedar mal con nuestra juventud. No acerté a decirle que en todos los sitios cuecen habas. No pude recordarle que en su ciudad natal he visto botellones mucho más grandes que el de aquí. En fin, en esos momentos, no supe, no quise, no acerté, no pude y no logré articular palabras para explicar lo que veían nuestros ojos ni comentar lo que viene a continuación. De lo que ahora quiero compartir con ustedes y, sobre todo, con quienes disfrutan de los botellones y, de manera muy especial, con quienes los organizan en espacios públicos como si estos fueran sus casitas particulares, donde se puede hacer lo que a uno le plazca, que para eso somos los reyes del mambo y lo único que importa en la vida es pensar en uno mismo; es decir, en yo, yo y solo yo.

Es posible que ahora mismo estén pensando que hoy me estoy pasando con mis juicios y valoraciones sobre las conductas de quienes se juntan en las plazas públicas para beber y dejar los restos de sus bolsas, vasos, botellas, etc., tirados por ahí, que ya vendrán otros a limpiar sus basuras, es decir, sus mierdas y sus porquerías. ¿Vieron las fotografías que difundió este periódico sobre el famoso botellón? Hablaban por sí solas. Contaban muchas cosas de sus protagonistas. Describían un modo de divertirse y un modo de ser. En fin, expresaban lo mal que estamos haciendo las cosas con la juventud. En esto y en casi todo. Y si no me creen, piensen: nunca como durante los últimos años se ha hablado tanto de los riesgos del alcohol y de otras adicciones; nunca como hasta ahora se han impartido tantos talleres, cursos y jornadas sobre la importancia de las conductas saludables; nunca como hasta ahora se han realizado tantos talleres para pensar en los demás y en el significado del bien común. ¿Y todo esto para qué? Para casi nada. Y ahora llega la pregunta del millón: ¿es la juventud la única responsable de estas prácticas tan poco saludables y tan poco solidarias? Tan poco saludables para con uno mismo y tan poco solidarias para con el resto de las personas, porque los espacios públicos son de todos y no pueden ser maltratados. En fin, están en juego la salud y el altruismo, dos piezas fundamentales de un puzle que se empieza a resquebrajar mucho antes de lo que a algunos nos hubiera gustado. Porque siempre pensé que los cambios que se estaban atisbando en los modos de educar a los chavales traerían también cambios profundos en los modos de comportarse, divertirse, ayudarse, etc., las personas. ¡Iluso de mí! De esto hace ya muchos años y, a medida que el tiempo ha ido pasando, he comprobado que, lejos de mejorar, los comportamientos siguen siendo muy parecidos a como han sido siempre. Por tanto, algo habremos hecho mal, ¡muy mal!, quienes hemos tenido en nuestras manos la posibilidad y, sobre todo, la responsabilidad de cambiar el mundo para bien.