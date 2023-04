El concierto de las injurias no es amparo para la Culebra

Yo soy más de morir de pie que de vivir de rodillas, como lo era Dolores Ibárruri, que eligió el pseudónimo de “La Pasionaria” porque su primer artículo en la prensa obrera, “El minero vizcaíno”, salió publicado en la Semana Santa del año 1918. Bueno, que si cito a Dolores es por su ejemplo, por su nombre en estos días de Dolores, porque en su vida vio morir su hijo en la batalla de Stalingrado como tu madre –ya sé que tú no peleabas más que con tu palabra- y a cuatro hijas más, demasiado dolor para una madre.

Y porque no me voy a postrar de rodillas para decirte de pie que han injuriado a los zamoranos de la Sierra de la Culebra, que recordarás que ardió el verano pasado por los cuatro costados por los que no salió ni sangre ni agua, como por el tuyo, como símbolo de vida, tras ser abierto por la lanza del soldado Longinos, el del paso del caballo más famoso de la Semana Santa zamorana. Aunque las buenas gentes de la zona tienen sangre y encontrarán agua para seguir adelante.

Ya sé que hay demasiadas ofensas e injurias como las sufridas por el hombre Jesús –y más si fueras Dios- como para que te hablemos del concierto de música que el consejero de Vox ha organizado en Villardeciervos, en plena sierra calcinada, que ha sido considerado une ofensa a la dignidad de los habitantes de esta zona, y del que cada día hay un grupo musical que se descuelga tras conocer que se van a gastar 160.000 euros del dinero público de la Junta de Castilla y León, pero que no va a revertir en los afectados por los incendios. Primero abandonó el grupo zamorano Markfeel, después el de Valladolid Naia, y acabo de enterarme que también se va Marlon, de Asturias. Dicen que lo que se les transmitió cuando aceptaron participar en el concierto no corresponde con la realidad de que no va a llegar ayuda a la Culebra.

Si hay que arrodillarse, Jesús de Nazaret, será ante hombres como tú que nos enseñaste que la solidaridad era compartir los panes y los peces. Las penas y las alegrías. Las injurias y el amparo

Resulta que cuando se quemó la Culebra, el consejero de Vox propuso organizar un concierto solidario con la tierra calcinada, pero se ve que su concepto de la solidaridad es más de circo que de pan –lejos de esos romanos que le daban al pueblo “panem et circenses” para entretenerlo- y se han olvidado de la solidaridad del pan para las penas.

Antes de la promesa o juramento del silencio de tu procesión del Cristo de las Injurias, la asociación “La Culebra no se calla”, ha hablado para decir que es una burla y una ofensa que el concierto se haga con el dinero de todos sin sacar dinero para la causa para la que se dijo que se organizaba de manera directa: la solidaridad con las personas que viven en la zona devastada por los incendios, que han sufrido pérdidas económicas además de sociales y anímicas. También los sindicatos agrarios han denunciado que no se ha compensado a los agricultores y ganaderos del medio rural, y sin embargo se gasta el dinero de sus impuestos en un concierto de solidaridad farisaica. Que han organizado, en definitiva, un concierto de las injurias, porque las gentes a las que iba dirigida la solidaridad se han sentido ofendidas.

Y tú, el Jesús que se preocupaba hasta de que en las bodas no faltara el vino, entenderás que la música es la alegría del alma pero que hay que garantizar el pan y el vino. Y el agua para la sed de la tierra quemada.

Bendito y respetado Cristo de las Injurias, este concierto no es la única ofensa para esta tierra olvidada que celebra tu Pasión como algo propio y sin embargo patrimonio de la humanidad. También ha organizado un concierto hace unos días, la institución que debería velar con cuidado y atención por la marcha de esta tierra, la Diputación Provincial, que tampoco ha dispuesto un solo euro para los afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra. El concierto se ha llamado “Zamora es única”, y era –según palabras del presidente que lo organizaba- para premiar el esfuerzo y la valía de los zamoranos que habían sufrido la pandemia y los incendios. Pero ni los grupos musicales eran de Zamora, ni se recaudaba ayuda para los que sufrieron los incendios. Además, ni siquiera se celebraba en la Culebra, sino en Zamora capital: gratis total en el único municipio que no depende de la institución provincial, que debe dedicarse a prestar servicios y trabajo en los pueblos. Concierto de las injurias, agravios y ofensas para esos pueblos que estos días sacan las capas pardas y el sudario para desfilar al lado de otros cristos, todos de las injurias como tú.

Y no es la única injuria que se sufre en esta tierra y en estas fechas. Porque aunque ya sabemos que tú no entrabas en polémicas con los denarios –al César lo que es del César- la misma Junta que paga el concierto con nuestros impuestos por fin se ha acordado de esta tierra para seguir ofendiéndonos: esa Junta que no garantiza los servicios bancarios para poder sacar dinero del cajero automático, anuncia que va a contar con 43 técnicos itinerantes que irán por los pueblos para ayudar a hacer la declaración de la renta “para ser útil a las personas y ciudadanos del medio rural” –según informa este periódico.

Otra injuria más que sumar en esta tierra que estos días se repuebla milagrosamente y hasta reduce el número de parados aún más milagrosamente en 637 personas, para sacar Cristos de Injurias a hombros, o Cristos como el del Amparo que desfilan el mismo día en la capital de esa Zamora, harta de ofensas y necesitada de amparo de las instituciones. No es casualidad que el Cristo del Amparo vaya acompañado de cofrades con capas de pastores de Aliste, que procuran buenos alimentos. Y con los sones del bombardino en lugar de un concierto de fariseos.

Y que no se calla ni en la Culebra, ni en el Sermón del Descendimiento de la procesión de Bercianos de Aliste, ni ante ti, como hará esta tarde –escribo el Miércoles Santo- una mujer, Eva Crespo.

Esas mujeres valientes de la Semana Santa que acompañaron a Jesús injuriado por las calles hasta su muerte en la Cruz, cuando otros se escondían con miedo. Y que están en nuestros pasos y acompañándolos ya en todos los desfiles aunque en algunas procesiones haya tenido que ser a golpe de báculo obispal: la Verónica de la compasión ante el sufrimiento, la Magdalena que fue prostituida y las Marías, entre ellas tu madre, que sufrió el mayor dolor de una madre, la muerte de su hijo.

La igualdad que tú proclamabas se ha impuesto por fin en la Semana Santa, de manera tranquila, y proclamando como se está haciendo en muchas localidades rurales que “En mi pueblo no hay silencio”, contra la violencia de género que es la máxima desigualdad entre mujeres y hombres.

Habrá quien defienda el concierto de las injurias de la Junta porque menos da una piedra y alguien vendrá a conocer esta tierra. Pero a mí me ha recordado la burla de la obra “El Concierto de San Ovidio” de Buero Vallejo, en que unos ciegos eran ridiculizados hasta que se dieron cuenta de que mientras cantaban se reían de ellos porque les vestían como bufones.

El concierto se organizaba para reírse de los ciegos.

Y eso sí que no: que hemos abierto los ojos y preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Seguro que lo entiendes, y sabes que es por respeto al hombre Jesús y al injuriado Cristo, seas o no dios, que eso no te quita ni te pone mérito.

Y si hay que arrodillarse, será ante hombres como tú que nos enseñaste que la solidaridad era compartir los panes y los peces. Las penas y las alegrías. Las injurias y el amparo.

(Y te doy las gracias porque acabo de enterarme de que se ha suspendido el concierto de las injurias. Hay milagros, que dirían algunos de tus seguidores. Hay esperanza; de hecho sale el jueves por la mañana).

(*) Portavoz de IU en la Diputación de Zamora