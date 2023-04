Crisis financiera

La reciente crisis bancaria oculta más que simples dificultades de entidades de una solvencia en principio acreditada. Fuera de la previsible burbuja tecnológica en USA, lo ocurrido viene a demostrar que los problemas de hace una década ni se han solventado ni han desaparecido. Y no lo hicieron por razones obvias, entre ellas una política monetaria descabellada que, fiel a planteamientos socialdemócratas, mantuvo contra viento y marea el criterio de que el dinero nada vale, keynesianismo basuriento por lo que tiene de artificial al servicio de oligarquías radicalizadas con sus proyectos de cambio social. Así Agendas inspiradas en la ideología comunista bajo formas aparentemente blandas, elevando a categoría de dogma un gasto público ilimitado, para financiar el ruinoso e inviable Estado del Bienestar.

Los culpables del desaguisado, que irá a más y en cualquier caso volverá a no tardar, son aparatos de poder que, en forma de partitocracias locales o élites supranacionales, se aferran a políticas expansivas

Semejante política, particularmente en la UE, choca a medio plazo con la realidad, pues alimentar el crédito y el dinero fácil cuando no gratis, en beneficio de la Socialburocracia como casta dominante necesitada de un derroche infinito para sostener el tinglado clientelar de una sociedad subsidiada y obediente, desemboca en prácticas heterodoxas, operaciones de dudosa legalidad y aún menos ética, guiadas por la especulación y la perspectiva de ganancias fáciles, a sabiendas del resultado final.

Los culpables del desaguisado, que irá a más y en cualquier caso volverá a no tardar, son aparatos de poder que, en forma de partitocracias locales o élites supranacionales, se aferran a políticas expansivas arrastrando dada la fuerza de las cosas a la banca privada, por renuente que ésta sea optando por prácticas ortodoxas. Entidades solventes las hay y hubo, como demostró la última crisis. Con todo, es difícil por no decir imposible escapar a la tupida red legal, administrativa y tributaria que la partitocracia tiende hoy como inmensa estructura de dominio, camino de un totalitarismo de nuevo cuño. En ese aspecto, resulta obsceno que las autoridades nacionales bajo cuya supervisión estaban las entidades en quiebra o apuros se apresuren a acudir al rescate, prometiendo fondos y una capitalización de emergencia. En este mal negocio, que lo es de democracias adulteradas, la casta política dilapidando sin tasa el dinero de los ciudadanos es la única responsable. Y la banca, como sucediera no ha mucho, víctima previo pago vía impuestos de unas expoliadas clases activas y propietarias. Naturalmente, las pocas que van quedando.