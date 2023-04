Estuvo de 10

Después de haber escuchado íntegra su intervención de la pasada semana en la Cámara Alta, no necesito que nadie venga a decirme lo acertado y valiente que estuvo Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora. No obstante, son muchos los periodistas presentes durante su intervención que en sendas llamadas han confirmado mi apreciación. “Pedazo presidente de la Diputación que tenéis en Zamora”, me ha dicho alguno que otro. “Es un tío brillante” me han espetado otros. El presidente Requejo no se cortó un pelo a la hora de cantarle las verdades del barquero al mismísimo lucero del alba representado en la ministra Reyes Maroto y sus promesas incumplidas.

La verdad es que Requejo fue claro y directo. No se anduvo con florituras a la hora de hablar de “la situación sangrante” de Zamora. Porque Zamora se desangra y no ha habido nadie capaz de detener la hemorragia. Ningún político zamorano se ha presentado en cualquiera de las dos Cámaras para, con educación pero también con firmeza y valentía, decir todo lo dicho por Paco Requejo y que ahí ha quedado en el libro de sesiones y como una de las comparecencias más comentadas y valoradas por quienes de estas cuestiones lo saben todo. Los zamoranos no queremos más de lo mismo, escuchar siempre los mismos mantras, incluso las mismas estupideces Estoy de acuerdo con el presidente de la Diputación en, prácticamente, todo lo dicho y en que Zamora está sobrada de promesas “de análisis y palabrería” y que lo que en verdad necesita son “políticas reales”. Que no traten de engañarnos más y que, de una vez por todas, se haga justicia con el asunto que rodea a la biorrefinería de Barcial del Barco. Basta ya de ese silencio cómplice que practican algunos y que resulta muy sospechoso. Francisco Requejo estuvo sobresaliente, de diez. En el tiempo de su intervención dijo todo lo que había que decir sin dejar nada al albur, Monte la Reina incluida. Así se hace. Los zamoranos no queremos más de lo mismo, escuchar siempre los mismos mantras, incluso las mismas estupideces. Los zamoranos necesitamos baños de realidades, que se nos escuche y tener adalides como el presidente de la Diputación que defiendan lo que en verdad nos importa a todos los zamoranos, lo nuestro, aquello que nos saque del bache que se ha hecho socavón, lo que nos insufle aire y nos devuelva la esperanza perdida. Vamos, lo que ha dicho y hecho Paco Requejo en el Senado, en un día que bien podemos considerar histórico para Zamora. Y no exagero. Esto no había ocurrido antes. Es la hora de los políticos con ideas. De los políticos no sujetos a disciplinas que están reñidas con nuestros intereses como ciudad y provincia.