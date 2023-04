Cristo, condenado a muerte, debe cargar con la cruz. Con el cuerpo entero, terriblemente magullado y desgarrado, coronado de espinas, Jesús acepta la cruz. ¡Que lección la suya! Lección que el escultor e imaginero zamorano, Jaime Domínguez Álvarez, ha plasmado maravillosamente en su, por el momento, última obra escultórica que hoy se presenta a propios y extraños, a las cinco de la tarde, en la Iglesia de la Magdalena. Obra que podrá visitarse hasta el domingo 9 de abril, con Cristo ya resucitado, en cómodos horarios de mañana y tarde.

No es la primera vez que don Jaime nos sorprende con importantes e impresionantes obras como el “Cristo del dolor”, la imagen de Cristo Yacente que recibe culto de forma permanente en la Iglesia de Santa María Magdalena de Zamora, y ya en lo profano como los gigantes Bellido Dolfos, el Cid Campeador, Pedro Arias o el mismísimo Rey Don Sancho, que tantas y tantas veces hemos admirado por las calles de Zamora y constituyen una magnífica embajada de la Zamora histórica cuando participan en encuentros de gigantes celebrados en otras capitales españolas.

Don Jaime no es de los que pierde el tiempo, por duros y difíciles que sean los momentos que nos tocan vivir. Entre 2020 y 2022, se puso manos a la obra para esculpir esta realidad que desde hoy ya podemos disfrutar y que representa ese momento cumbre en el que Cristo asume su destino. El grupo escultórico no deja indiferente. Dos tallas, dos figuras, la del propio Jesús, a quien el imaginero ha dotado de una expresión serena y tranquila a pesar del sufrimiento y la de un sayón romano que le indica, una vez echada la cruz al hombro, que es el momento de iniciar la marcha.

Siento una admiración sin límites y un respeto imponente por don Jaime que es hombre sencillo y cabal, de los que pasan por la vida de Zamora sin hacer ruido pero trabajando denodadamente no sólo en lo que le gusta, sino también en lo que enriquece el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad y provincia. Don Jaime es, sin duda alguna, un artista para un homenaje. Su nombre no aparece en publicaciones, ni en reportajes que le deben un lugar en el orbe mediático. Para él eso es lo de menos aunque en realidad sea lo de más. A mí me recuerda a José de Nazaret en su taller de carpintero. Igual que hay una rama particular de la teología, la josefología, debiera haber una rama particular de la escultura que comprenda el trabajo de don Jaime. Gracias y ¡enhorabuena por su obra!