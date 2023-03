Los "baby boomers", la generación que está de actualidad. La que creció con la Transición, vivió la lucha por los valores sociales y la que fue testigo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Entre esos 7,7 millones de personas que marcaron un hito estaba ella, mi madre. En unos años en los que urgía apoyar en casa y labrarse un futuro a la edad en la que todavía eres una niña, con 14 años cruzaba las puertas de la casa de Don Jesús la hija de Martín y Carmen. Era 1974.

"Nuestros padres vivían mejor que nosotros", se dice ahora. Já, me río yo. Carmen, "la de Quintas", como a ella le gusta presentarse, empezó vendiendo lámparas y artículos de hogar y creció junto a la familia Quintas aprendiendo del oficio joyero, haciendo de su profesión su entrega. Se perdió por el camino funciones escolares y tiempo de recreo con sus hijos, porque antes el #yonorrenuncio de las malas madres, simplemente, no existía. No ha recorrido mundo como el que tenemos rodado hoy sus hijos, ni ha tenido tiempo para todo, ni siquiera para ella. Ni una sola baja, ni un día de ausencia, porque nunca le han podido ni las gripes ni el dolor de piernas. Al frente del pequeño comercio, el más sufrido, el del horario "fastidiado", de pie y el que exige siempre la mejor cara. Decía Quino que "la vida debería ser al revés; [...] Trabajas 40 años hasta que seas lo bastante joven como para disfrutar de tu retiro laboral". Hoy, Carmen, la de Quintas, escribe su punto y aparte. A las puertas de sus 63 abriles, cuando ella ha querido, porque el tiempo es oro y de oro ella sabe un rato. A otra cosa mariposa. Ya no la verán detrás del mostrador, ni estará grabando alianzas ni placas si preguntan por ella. El comercio zamorano "pierde" una gran profesional, pero sé que una parte de ella pasea también en las muñecas de todos sus clientes. Hoy Carmen pone en hora su reloj con pila nueva. Y aquí te esperamos.

Feliz jubilación, feliz vida mamá.

Tus hijos