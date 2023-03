La frase que da título a este “Zamoreando” hay que tomarla con ironía. Con mucha ironía. Estamos como queremos de mal. Somos el rigor de las desdichas. El último de la fila. El dejado de la mano del Gobierno. El aparcado sine die. Somos viajeros del eterno furgón de cola que nunca abandonamos. Somos la encarnación de la soledad. Yo no soy así, ni quiero ser así de negativa. Me va mucho más el optimismo y la necesaria alegría contagiosa para que abandonemos el eterno rictus de cabreados seculares.

Vamos a ver. Se nos cayó una grúa que a punto estuvo de armarla parda. Gracias a Dios, que es a quien hay que dar gracias siempre, la cosa no pasó del susto y de la espectacularidad. Al no tener que llorar pérdidas humanas, paso palabra y me voy directamente al Corredor del Atlántico del que Zamora ha quedado fuera. Siempre nos dejan a la puerta o con el caramelo en los labios que nos quitan de inmediato para que no podamos saborearlo.

La Junta va a exigir, que no pedir, al Gobierno, que nos tenga en cuenta ya que no nos tiene en cuenta para absolutamente nada. Luego vendrán a pedir el voto, ¿con qué cara? Algunos la tienen de cemento armado y les importa un bledo lo que podamos pensar estos pobres provincianos de la Zamora vacía que les trae al pairo. Estamos en año electoral por partida doble. No es una amenaza, ¡Dios me libre! Es la constatación de que la papeleta que depositaremos en una urna, podrá acarrear premio o castigo. Todo se andará.

Ahora resulta que más de 8000 dispositivos electrónicos de Zamora están expuestos a un ataque lo que deja a la ciberseguridad desnuda. Menos mal que tanto Guardia Civil como Policía Nacional trabajan incansables en este campo para que los malos de la película no se salgan con la suya, robándonos todo el contenido que atesoran nuestros dispositivos. En lo que a servidora respecto, sólo podrán apoderarse de artículos y más artículos y de los contenidos del Foro del periódico que también son públicos. Prefiero el soporte papel para mis documentos y mis cosas.

Y, luego está lo que más temo: los incendios. Con estos calores, el riesgo de incendios aumenta considerablemente. Cabe esperar que la cerilla no llegue a prender, pero si lo hace, que Zamora esté preparada para evitar lo que el pasado verano constituyo una catástrofe sin precedentes y que fue insuficiente para hacer dimitir a un consejero. A ver cuándo entienden los políticos que necesarios son todos pero imprescindibles, ninguno.