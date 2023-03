Una moción de censura bochornosa

Nuestra Constitución, en su artículo 113, recoge la posibilidad de que un grupo de diputados, que entiendan que la gestión del gobierno es dañina, deficitaria o inapropiada, y se puede mejorar en beneficio de los intereses de los ciudadanos, pueden plantear una moción de censura en el parlamento, con el fin de cesar de sus cargos a los miembros del gobierno. Se establecerá entonces una discusión, encabezada por el presidente del gobierno y el aspirante, donde éste deberá presentar de forma pormenorizada su programa de gobierno alternativo, al programa que el partido en el gobierno viene aplicando, se provocará una discusión, en la que participaran todos los partidos con representación parlamentaria; concluyendo, después del análisis de los diferentes puntos de vista, en una votación, que puede favorecer al candidato proponente de la moción, por lo que sería este nombrado el presidente del gobierno futuro, de acuerdo con el programa expuesto, o si fuera rechazada su propuesta, seguiría el gobierno ejerciendo desde la normalidad, su gestión.

Sólo un partido ha sido el responsable de la propuesta, supongo que entendería que le beneficiaria su exhibición, y digo exhibición, porque es lo único que podían conseguir, dado que de antemano sabían que no la ganarían; y exhibición, ¿para qué?

En la moción de censura que nos han televisado, o que hemos vivido bien directamente, o por las noticias recogidas en los diferentes medios de comunicación, más que una censura normal al gobierno, entendida como está definida en la Carta Magna, impresionaba de una caricatura pobre, desordenada y circense de ésta. Un partido, que sabe previamente que no cuenta con los votos suficientes para derribar el Gobierno, presenta un candidato para presidente, con las singularidades: primero; que no es del partido, segundo; que tiene una enorme carrera política, cuya arquitectura le aleja de la estructura doctrinal del partido al que representa, y tercero; que tiene una edad, que si bien le ha permitido conseguir un enorme caudal de conocimientos, por lo prolongado de la misma, al tener la plasticidad cerebral sus límites, dificulta el nivel de adaptación al momento, algo que se ha visto. Por otra parte, caso de que hubiera superado la moción de censura, no podría aceptar la presidencia del gobierno, dada su edad.

¿Por qué se presentó entonces?, ¿es que los ciudadanos andamos escasos de anécdotas, que nos entretengan o distraigan, para alejarnos de lo importante?, ¿a quién le interesaba?, esto es fácil, porque sólo un partido ha sido el responsable de la propuesta, supongo que entendería que le beneficiaria su exhibición, y digo exhibición, porque es lo único que podían conseguir, dado que de antemano sabían que no la ganarían; y exhibición, ¿para qué?, supongo que para poder llegar a más personas con su discurso, y con ello poder conseguir una cuota más alta de votantes. Si sólo fuera esto y no veo nada más allá, serían culpables de engañar a un electorado, que siempre espera con ansiedad algo mejor, y sin embargo se sigue embarrando cualquier preconización de concordia y progreso.

Por otra parte, han permitido tribuna gratis a todo el arco parlamentario, desde donde poder discutir cada uno, aquellos aspectos cargados con un interés singular, les han puesto en el ágora de la política, ahora que estamos en plena campaña electoral, pudiendo con ello exponer aquellos puntos más importantes, que se recogen en sus programas, es decir, que les han facilitado una enorme tribuna, deseada por todos, en estos momentos, y de forma gratuita.

Es normal, que ante esta situación un tanto insólita, creada de forma artificial, con un final más que sabido, sin más objetivo que el conseguir un desfile por la pasarela pública del Congreso de los Diputados, que uno piense que nuestros representantes públicos, además de pagarles para algo más propio, e incluso específico de su trabajo, que es el de conseguir un mayor grado de bienestar para los Españoles, (o de felicidad según la Pepa), también se espere de ellos cierto comportamiento de rigor, de seriedad y dignidad propios del cargo, no se les paga para exhibirse, para perder un tiempo en la enumeración de florituras, se les paga para realizar hechos congruentes con las necesidades de la ciudadanía.

Vox y el PP, están cada día más cerca, por esto gobiernan juntos en algunas comunidades autónomas, aquí se ha demostrado que esa cercanía mengua, por otra parte los partidos separatistas se le ha dado cancha para que se les note, para que se sepa que están allí, en el centro del poder, y en contra de lo que se pretendía, el PSOE ha salido reforzado, y todo ello a la hora de la presidencia de España de la UE, y en las puertas de la campaña electoral. Sólo me queda añadir, ¡qué poco tiene que hacer, por lo menos algunos diputados! Cuantos sobran…

(*) Médico psiquiatra