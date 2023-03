Que España se cae, es un hecho. La caída podría ir de política en general, de economía, de educación, que también, pero en realidad la caída a la que me refiero va de un curioso ranking que tiene que ver, y mucho, con los países más felices del mundo. El Informe Mundial de la Felicidad 2023 que se publica coincidiendo con el Día de la Felicidad que anualmente se celebra cada 20 de marzo, vuelve a situar a Finlandia como el país más feliz del mundo. Vamos a tener que emigrar todos al país escandinavo.

El informe auspiciado por Naciones Unidas, analiza un total de 137 países que ordena en función del nivel de felicidad. Para medirla se analizan seis aspectos a saber: los ingresos, la salud, el apoyo social, la libertad, la generosidad entre vecinos y la ausencia de corrupción. Este último aspecto lastra mucho a España donde la corrupción campa por sus respetos.

Por sexto año consecutivo Finlandia vuelve a dar una lección al resto del mundo. El number one no se alcanza por estar riendo todo el santo día. El number one se alcanza, como en el caso de Finlandia, por la capacidad de confiar en los demás, de preocuparse por los demás, y entre todos conseguir hacer que la vida sea mejor, más llevadera. La puntuación obtenida por Finlandia se basa en la esperanza de vida, ya que los finlandeses gozan de una buena salud física y mental. La renta per capita, tratándose de un país de ingresos altos y riqueza bien distribuida. El apoyo social o lo que es igual tener a alguien con quien contar cuando hay problemas en un indicador de felicidad. La baja corrupción, tratándose como se trata de uno de los países del mundo con menos corrupción. La generosidad entre los vecinos, puesto que la solidaridad influye de forma positiva tanto en el que la recibe como en el que la practica. Igualito que en España.

Por eso España ha ido cayendo a medida que van pasando los años. El dato es absolutamente revelador. Si en 2021 España estaba en el lugar 24, en 2022 cayó al puesto 29 y en el presente 2023 estamos en el puesto 32. Por delante está Arabia Saudí y por detrás Italia. Inmediatamente detrás del país escandinavo figuran: Dinamarca, Islandia, Israel, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria.

Al tanto, porque los propios finlandeses han apuntado otras razones que consideran fundamentales: "La felicidad sostenible es nuestro superpoder y significa que tendemos a asumir la vida tal y como se nos presenta, un rasgo que nos está ayudando a superar estos tiempos difíciles". "Apreciamos las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana", igualico que en España.