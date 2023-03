El martes y miércoles pasados asistí a las II Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias de Personas en el Medio Rural, organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora, con una gran afluencia de público, donde el personal de la Benemérita era mayoritario. Pues bien, debo confesar públicamente que salí entusiasmado y que aprendí de lo lindo, que se dice ahora. Por ejemplo, escuché palabras, conceptos, métodos de búsqueda, siglas, tecnologías, etc., que nunca había imaginado que se usaran y que, por consiguiente, existieran. También vi imágenes y fotografías de algunas de las búsquedas que se han realizado recientemente en Zamora y en otros puntos de la geografía nacional. Y comprobé con muchísima satisfacción que somos el primer país del mundo, ¡sí, del mundo!, que ha aprobado el I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas. ¿Se imaginan lo que esto significa? Pues es muy fácil de adivinar: que muchos países de nuestro entorno y de más allá han puesto sus ojos en nosotros, para aprender, lo cual está muy bien. Vamos, digo yo.

Porque el problema de las personas desaparecidas es muy serio, como pueden serlo otros problemas que, durante los últimos meses, han tenido una gran trascendencia social. Hablo de la salud mental o el suicidio, con unas cifras que se han incrementado durante los últimos años. Y está bien que estos problemas salgan a la luz, que los medios de comunicación elaboren reportajes, que se difundan datos, que se entreviste a expertos y que la ciudadanía sea consciente de lo que estamos hablando. Pues con las personas desaparecidas, que fundamentalmente son jóvenes y personas mayores, sucede tres cuartos de lo mismo: hay que hablar, hay que conocer, hay que debatir, hay que actuar. Casi nada, ¿verdad? Y ante estos retos, usted y yo, es decir, todos, debemos implicarnos a tope, no solo colaborando puntualmente en los rastreos, que es una encomienda primordial, sino, además, participando en la adquisición de una serie de conocimientos, competencias y habilidades que son imprescindibles para la búsqueda de estas personas. Porque, como digo, tenemos muchísimo que aprender.

Por ejemplo, en el hipotético caso de que no se esté haciendo ya, entiendo que los responsables políticos de los ayuntamientos de este país deberían conocer los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Y, a renglón seguido, sería fundamental que estas informaciones se difundieran también entre todos los sectores de población, organizando charlas y talleres específicos en colegios, institutos, asociaciones de vecinos, centros de mayores, organizaciones y entidades sociales, empresas, etc. Porque adquirir los hábitos de una cultura de la seguridad personal y colectiva es clave. Y si se acompaña con el uso y la utilización de nuevas tecnologías para la protección de las personas especialmente vulnerables (me refiero, sobre todo, a los mayores que pueden sufrir las consecuencias del deterioro cognitivo), pues entonces sería genial. En resumen, que en la tarea de búsqueda de personas desaparecidas debemos comportarnos como auténticos seres sociales, que es tanto como decir que el grupo o la tribu deben estar preparados para salir al encuentro de los extraviados.