Mociones, peinetas y viceversa

La moción de censura de Vox, encabezada por Ramón Tamames, respondió a lo que se esperaba (nada de nada) excepto en un pequeño detalle: se intuía algo divertido, pero fue más aburrida que un partido sin tiros a puerta ni centros al área. Creo que solo se entretuvo el propio Tamames... pero, únicamente, cuando hablaba él. Si intervenían otros, le faltaba un suspiro para roncar. Incluso la presidenta del Congreso tuvo que llamarle la atención porque interrumpía a Pedro Sánchez. Le parecía muy largo, un tocho, lo que estaba diciendo. El ex dirigente comunista quería perorar ya, ya mismo, y creía que la respuesta del presidente del Gobierno a la intervención de Abascal era excesiva. Es lo que tienen las mociones de censura, especialmente si son tan raras como la que nos ocupa. Tan rara, tan rara, que a don Ramón se le olvidó presentar su programa de gobierno. Nos quedamos sin saber qué haría si llega a triunfar su iniciativa. También se dejó en el tintero la petición de adelanto electoral, que era (o eso decía) una de sus principales peticiones. ¡Mecachis, en qué estaría yo pensando!

Y cómo la cosa fue soporífera, a mí me pareció otra sesión de las de los miércoles (mucho más larga), de esas de control al Ejecutivo. Los argumentos de tirios y troyanos fueron calcados. Al parecer, y según todos los politólogos y súper expertos, que en Madrid abundan más que las zanjas, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz cerraron un tándem que se reflejará en los comicios. Los reputados analistas también nos han contado que ahí, justo en el hemiciclo, se agudizó el choque entre el PP y Vox ya que los populares quieren distanciarse de la ultraderecha mientras Abascal les pide ir juntos hasta donde haga falta con tal de cargarse al llamado “sanchismo” para instaurar un posible “Santiagato Feijóoita” o como quieran denominarlo (cualquier epíteto menos bolivariano). Al día siguiente, Ayuso ya cortaba relaciones con Vox; el viernes Abascal aseguraba en Valladolid que la alianza entre su partido y Mañueco continuaba vigente y firme en Castilla y León. Nada nuevo bajo el sol.

En el vídeo se ve claramente que don Alfonso hace hasta tres veces el “gesto peineta” de espaldas a la bancada socialista y buscando, con una sonrisa y un además muy significativo, la complicidad de los suyos

¿En qué quedó, pues, la moción de censura? Juzguen ustedes. Y si tienen dudas, háganse con un ejemplar del discurso inaugural de Tamames. Lo ha editado y, según parece, lo vende por Internet a cuatro euros y pico. Este hombre, como buen economista para sí mismo, saca leche de un botijo. Algo saben de esto en Zamora, donde cobró cuatro millones de las antiguas pesetas por unas conferencias sobre Leopoldo Alas “Clarín”. La suya fue la mejor oferta de las tres que se presentaron. Las otras dos también eran de él. O, al menos, procedían de la misma dirección y, según ha denunciado el alcalde zamorano, entonces concejal en la oposición al PP, el propio Tamames firmó los recibos ¡de las tres! Para qué andarse con zarandajas.

En esas estábamos, entre cabezadas y bostezos, cuando, pum, catapum, sale a relucir una fotografía que da la vuelta a España en cuestión de segundos. Me imagino que saben a qué me refiero. Esa instantánea, daguerrotipo le gustaba decir a un amigo mío, en la que el dedo corazón de la mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco permanece tieso y hacia arriba en tanto que el pulgar, el índice, el anular y el meñique están, tipo puño, cerrados sobre la palma. La mano izquierda de don Alfonso, por encima de la derecha como si quisiera encubrirla, parece ajustar la corbata. Al fondo, se ve a la procuradora socialista Rosa Rubio, que estaba criticando al presidente de la Junta por abandonar el pleno mientras se discutía una iniciativa del PSOE para apoyar a los enfermos celiacos. ¿Hubo peineta? Hasta el propio Mañueco y su entorno han reconocido que sí, aunque hablan de gesto involuntario. No es fácil creerlo, sobre todo porque, tras la foto de Efe, vino un vídeo de TVE en el que se ve claramente que don Alfonso hace hasta tres veces el “gesto peineta” de espaldas a la bancada socialista y buscando, con una sonrisa y un además muy significativo, la complicidad de los suyos.

Tras la polémica, el señor Mañueco aseguró que no es su estilo, como saben los que le conocen. Tardó poco en contestarle su exvicepresidente Francisco Igea. Dijo que sí es su estilo, no dar la cara. Y hubo hasta quien le animó a sacudir más peinetas. “Poco me parece para lo que nos insulta la izquierda”, afirmó en Valladolid Santiago Abascal. Él acababa de llamar traidores, indignos y no sé cuantas cosas más a quienes no apoyaron su moción. Pues nada, si le parece poco, peinetas para todos y otra moción de censura en cuanto se pueda. O viceversa.