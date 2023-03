Occidente con su tanto o mucho de culpa (y II)

La guerra de Ucrania, mal que le pese a los propagandistas de un aventurero como Zelenski, sigue su lógica a costa del drama de la población civil, cuyo futuro no pasa por una inviable escalada, menos aún por la ilusoria victoria militar de Kiev sobre Moscú, sino por un conflicto enquistado en el que la estrategia de la Rusia pluricontinental, a día de hoy putiniana y exsoviética, es arruinar hasta la extenuación la vida económica y social de un país que, publicítese lo que se quiera, no tiene la menor oportunidad en un enfrentamiento que jamás debiera haber ocurrido.

Occidente, con su tanto o mucho de culpa, tendría que haberlo pensado dos veces antes de prometer a diestro y siniestro la ampliación de la OTAN a Estados o estadillos de tres al cuarto, que, viniendo de la órbita soviética (!), nada cuentan en el tablero internacional. Y más de lo mismo. Por su lado, Finlandia mal que bien desde la II Guerra Mundial mantuvo un saludable statu quo militar y geopolítico. ¿Qué aporta su incorporación a la OTAN, más allá del gesto y un teatrillo irrelevante toda vez que, de llegar el caso, una agresión militar rusa habría dado lugar a la respuesta flexible y calculada de EEUU y el aparato militar de la Alianza?

Carros desfasados, avionetos que a este paso serán aeroplanos de la Primera Guerra Mundial, representan la miserable tapadera con que un Occidente hipócrita trata de esconder sus muchas vergüenzas. Ucrania, y dígase de una vez por todas, no tiene la menor posibilidad en una guerra de desgaste en la que Rusia se limitará a dejarlo correr, hasta arrasar mes tras mes o año tras año el país entero, anexionándose al final lo que le venga en gana, a causa de la irresponsabilidad de un Occidente que pasó por alto que la potencia dueña de parte de Europa y medio continente asiático es un poder al que no debe concedérsele gratuitamente la menor excusa. Zelenski, actor al mando, lo es a costa del sufrimiento de sus ciudadanos.

Mientras tanto, en un escenario dirimente como el Pacífico del siglo XXI, la Rusia putiniana y la China de Xijinping anudan alianzas en perjuicio de Occidente, ante la inanidad del hoy pasmarote amigo americano: America first. Vamos, ¡que Dios si no el diablo nos pille confesados, con semejante camarilla política! Por cierto, ¿cómo anda la geopolítica a propósito de la India, a no tardar el país más poblado del planeta, justo en los bajos y trastienda del crecido zumosol amarillo? .