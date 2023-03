En verdad os digo que lo de Renfe con Zamora clama al cielo. Nos metieron en la boca un caramelo que ha resultado amargo. Nos hablaron de las bondades del AVE, de lo bien que nos iba a venir a los zamoranos, de la población que atraería, incluso nos hablaron una vez más de progreso, nos contaron mil historias, bla, bla, bla, como siempre. Todo era mentira. Zamora es estación de paso. Y por muy bello que sea el edificio, los trenes que van y vienen paran poco más de cinco minutos. Conseguir billete es misión imposible. Eso queda para Galicia y los gallegos. Benditos sean. Adoro Galicia.

Lo que una se pregunta, una y miles de zamoranos más, es para qué nos sirven los senadores y diputados nacionales. No hay que pensarlo mucho: ¡para nada! Están en las Cortes puestos por sus partidos que nos los meten con calzador en campaña electoral y van allí a hacer méritos para ellos mismos y su partido, a colocarse en cuantas más comisiones mejor puesto que están bien remuneradas, a calentar el escaño y poco más. Sabiendo que ese poco más no tiene nada que ver con Zamora y la mala suerte que corremos los zamoranos. Los senadores están todo el día de paseo por Zamora. ¿Cuándo trabajan?

Empiezo a ver que los grandes partidos no son lo que Zamora necesita. A ver, para qué queremos cuatro o cinco senadores y dos o tres diputados nacionales si ni los oímos respirar, ni los vemos en su escaño cuando una cámara de televisión hace un barrido por una o por las dos Cámaras. En teoría representan a Zamora, en la práctica representan los intereses y la disciplina de sus respectivos partidos. Y me da igual los de ¡so! que los de ¡arre! Al final todos caen en la misma inercia.

Zamora no cuenta para nadie que no seamos nosotros mismos. No cuenta ni para quienes tendrían que batirse el cobre por todos los que les damos trabajo para cuatro años, con posibilidades de repetir

Zamora no cuenta para nadie que no seamos nosotros mismos. No cuenta ni para quienes tendrían que batirse el cobre por todos los que les damos trabajo para cuatro años, con posibilidades de repetir hasta hartarse. Está España para pocos trotes, de lo trotada que está. Senadores y diputados zamoranos bien podrían alzar la voz y señalar con el índice acusador a una Renfe insensible a nuestras necesidades y problemas. De que me sirve el AVE, si de cada diez viajes sólo puedo cogerlo una vez, con un poco de suerte, y pagando el trayecto a precio de oro.

Podríamos declarar a Renfe empresa ‘non grata’ por la cantidad de putadicas que nos hace. Nunca hay billete y cuando por casualidad aparece uno, vale más que un vuelo España-Estados Unidos con Ryanair.