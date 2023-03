De máximo interés

Así pueden calificarse las “II Jornadas sobre desapariciones involuntarias de personas en el medio rural”, organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora que hoy concluyen en el Teatro Ramos Carrión, con un broche espectacular: un concierto de música a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil. El Comité Organizador del que son Vocales los comandantes Jesús José González Tejada y Javier Miranda López no ha dejado nada al albur. Ya en la primera jornada, como ocurriera en la pasada edición, el altísimo nivel ha sido la nota predominante de un trabajo hecho a conciencia que, ojalá, esté sirviendo para, como reconoce en su presentación el Teniente Coronel Héctor David Pulido García, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora “sensibilizar a la sociedad sobre las posibles situaciones de riesgo y desamparo de nuestros mayores”.

Conozco sobradamente la sensibilidad que hacia las personas de edad tiene el Teniente Coronel Pulido, un gran jefe para una gran Comandancia. Un mando que sabe delegar y sabe dejar hacer. Todos los miembros, hombres y mujeres de la Guardia Civil que habitan el cuartel de Zamora, forman una piña de la que es directamente responsable el jefe.

Recuerdo una frase de Ronald Reagan que puede encajarle bien al Teniente Coronel Pulido: “Un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas. Es la persona que logra que otros las hagan”. A eso también se le llama delegar y en cierta medida es un arte. Arte que cultiva el comandante González Tejada, dueño de una empatía, de una simpatía y de una cercanía que le ha granjeado a lo largo de los años que lleva residiendo en Zamora, ciudad y provincia por las que siente un enorme cariño, la simpatía, el afecto y la cordialidad de multitud de zamoranos.

Me parece una gran idea que todos los años, la comandancia de la Guardia Civil de Zamora aborde el tema de desapariciones que no son pocas en esta tierra que no puede permitirse perder a ni uno solo más de sus hijos. Ni voluntaria pero, sobre todo, ni involuntariamente. La cosa no es baladí cuando incluso existe un Centro Nacional de Desaparecidos. Las personas especialmente vulnerables presentan el perfil idóneo para este tipo de desapariciones que arroja unas cifras absolutamente elocuentes.

Es verdad que Zamora no está entre las provincias de mayor incidencia como son Las Palmas, Madrid, Barcelona y Valencia, pero está. Confiar en la Guardia Civil, en su trabajo eficiente y eficaz, en su experiencia, en su gestión, en su labor investigadora es de vital importancia como viene quedando demostrado en tan interesantes y necesarias jornadas.