Es fácil imaginar a qué escalada me refiero. Obviamente a la de los precios. Y matizando más a la escalada que sufren los alimentos. Bueno, que sufrimos nosotros, los consumidos consumidores. No hace tanto, con cincuenta euros te llevabas más de medio supermercado a casa. Ahora con 150 euros, no llenas el carrito de la compra, salvo que todo lo adquirido sea a un euro. Esas ofertas ya no existen.

La escalada sin freno de los alimentos no da ni un respiro a los españoles. Como que nos estamos ahogando. La rebaja del IVA de los alimentos básicos prometía ser un balón de oxígeno que nos iba a ayudar a reflotar un poquito nuestras mermadas economías. Los intentos del Gobierno, que yo no voy a negar, para reducir el ticket de la compra no han servido de nada porque la asfixia es un hecho ante la incesante escalada. Si el pasado mes de febrero la inflación de la comida ya anotó un nuevo récord, el presente mes de marzo podría registrar un nuevo máximo que acabará dejándonos groguis. Al loro, porque uno de cada tres productos básicos ha aumentado su precio en este mes. La organización de consumidores Facua ha venido realizando un seguimiento sobre la evolución de más de 1000 precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA en ocho grandes cadenas de distribución, constatando ese aumento que nos trae por la calle de la amargura a todos. Ignoro en qué se basa el Gobierno de España para culpar al clima de la subida de la inflación en la cesta de la compra que viene a suponer un 16,6%. Una burrada. Si en febrero, uno de cada cinco bienes de consumo se disparó, obviamente hacia arriba, en marzo han sido tres de cada cinco. Para más inri, 312 productos encarecieron notablemente su precio en enero con respecto al que tenían en diciembre. Los grupos de alimentos que se han encarecido en buena parte de los supermercados son las frutas, las verduras, el aceite de oliva y el de girasol, la leche y los lácteos, las legumbres, el arroz, el pan y los huevos. Son justamente todos los alimentos que los nutricionistas nos recomiendan consumir por el bien de nuestra salud. Nuestra salud acabará resintiéndose porque son, precisamente, los alimentos que más han encarecido. Los aludidos y alguno más son los culpables de que gastemos casi 100 euros más en la cesta de la compra. Una cesta de tamaño cada vez más reducido. El Gobierno debe fijar precios máximos en alimentos básicos, algo para lo que está facultado según establece el artículo 13 de la ley de comercio.