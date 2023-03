Agradecimiento al Virgen de la Concha

Deseo manifestar mi agradecimiento por el trato recibido en El Hospital Virgen de la Concha. Recientemente he tenido un importante problema de salud y desde el primer día que asistí al referido Centro Hospitalario, mi percepción ha sido excelente. Concretamente por parte del Servicio de Urología, dirigido por el Doctor Nicolás Cruz Guerra cuya amabilidad y profesionalidad me ha facilitado mí posicionamiento positivo ante la enfermedad que padezco. Durante mi estancia por consultas externas de Urología, el Área quirúrgica y la planta de Hospitalización del referido servicio, cuya Supervisora Doña Cristina, siempre pendiente de nuestros cuidados. He recibido una asistencia humana y profesional. Quiero por tanto agradecer a todos los profesionales: Médicos, Enfermeras, TCAES, Celadores y demás personal, el trato recibido durante mi estancia en el Servicio de Urología. Los pacientes necesitamos un alto nivel técnico, pero también el calor y la sensibilidad de los profesionales y yo así lo he sentido.

Mil veces gracias. Francisco Movilla Gangoso