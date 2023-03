La oscura sombra del "Tito Berni"

Con la salida a escena del "Tito Berni", apareció, no sé si un tsunami, pero desde luego sí una tormenta tropical, que ha provocado en la clase política fuertes convulsiones y algún que otro susto.

La ciudadanía, en general, vemos con resignación cómo una y otra vez se suceden episodios de esta índole y lo que es más triste, cómo sus dirigentes en lugar de depurar y cortar por lo sano este tipo de comportamientos, hacen justamente lo contrario, los ocultan hasta que no pueden más, y sólo cuando se ven sobrepasados, salen todos en tromba, tirando de argumentario. Que parezca que todo ha sido un accidente. Y se quedan tan tranquilos ¡Allá ellos! No sé si el "Tito Berni" tiene o no algo que ver, pero que un teniente general de la Guardia Civil, en la reserva, esté investigado y un general de Brigada del mismo Cuerpo esté encarcelado, pone los vellos como escarpias. A los que nos inculcaron que el Honor es la principal divisa del Guardia Civil y, que hemos llevado a gala este lema a lo largo de nuestra vida y, por qué no decirlo, esta aptitud nos ha proporcionado grandes satisfacciones personales.

Nos es muy difícil digerir este tipo de comportamientos. Que un general del Cuerpo esté en prisión, que un Coronel haya sido destituido por "falta de confianza", claro que la confianza del ministro del Interior, parece bastante laxa, vistos los antecedentes. Que existan rumores de posibles altos mandos investigados, da impresión de que algunos no aprendieron el Artículo. 1º, cuando habla del "Honor como principal divisa del Guardia Civil", y continúa…., "debe por consiguiente conservarlo sin mancha". Una vez perdido no se recobrará jamás.

Florencio Muñoz Martín

(Puebla de Sanabria)