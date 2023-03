Increíble pero cierto

Eso de la Inteligencia Artificial, la robótica y esas cuestiones relacionadas con la tecnología que no para, me preocupa. Todo lo que sea ayudar al hombre, entendiendo por tal las personas en general, me parece esplendido. Pero que la Inteligencia Artificial, los robotitos y esas cuestiones sirvan para sustituir al hombre, entendiendo por tal las personas en general, me parece un mal negocio. Ciencia ficción, en los libros y en las películas. En nuestro día a día, tenemos que ser los humanos quienes gobernemos las máquinas y no al revés.

La irrupción del Chat GPT en nuestras vidas no ha pasado desapercibido. Estamos ante una herramienta de Inteligencia Artificial que está generando gran preocupación en la comunidad académica. Viene de la abreviatura de Generative Pre-trained Transformer y procesa el lenguaje natural que puede utilizarse de diversas maneras para mejorar el aprendizaje en el aula. Algunos estudiantes lo encuentran útil para ayudarles en su trabajo, mientras que algunos educadores creen que es un arma de doble filo. Cualquiera puede interactuar con el susodicho Chat a través de un navegador de Internet. Se escriben preguntas o comandos y Chat GPT responde a casi cualquier cosa. Debe ser la repanocha porque a los cinco días de su lanzamiento, un millón de personas ya se había registrado para usarlo. Comparado con otros ‘lanzamientos tecnológicos’, el nivel de aceptación es altísimo. Lo digo porque, por ejemplo Instagram tardó casi tres meses en conseguir esa cifra de usuarios y Spotify tardó del orden de medio año y eso que son productos más sencillos de consumir a priori. Esta nueva herramienta que algunas universidades estadounidenses han prohibido, puede explicar, programar y argumentar con eficiencia humana. Su versatilidad es la repera Esta nueva herramienta que algunas universidades estadounidenses han prohibido, puede explicar, programar y argumentar con eficiencia humana. Su versatilidad es la repera. Y, para los estudiantes, eso de que les pueda, sino hacerlos directamente, sí ayudarles en los deberes, les supone un subidón mayúsculo habida cuenta de que da definiciones y resuelve dudas que normalmente se buscarían en Google dando la información desmenuzada y con suficiente naturalidad como para hacerlo pasar por una respuesta humana. Este Chat puede ser el fin del pensamiento crítico en las aulas. ¡Qué pena! ¡Lo que le faltaba a nuestra sociedad! No me gusta nada eso de que este Chat piense por usted y por mí. Quiero seguir pensando por mí misma. Acertar y equivocarme yo solita sin necesidad de ayudas. No quiero que herramienta alguna me quite la capacidad de discurrir por mí misma y aunque parezca increíble, bien cierto es que este nuevo ¿enemigo o aliado? es capaz de anularnos por completo como seres pensantes. La comunidad académica está ante un reto que no sé cómo van a afrontar.